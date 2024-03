La dieta di Kawhi Leonard: “cerco di stare lontano dalla carne di manzo e maiale”

Kawhi Leonard cestista statunitense che gioca come ala piccola nei Los Angeles Clippers, è considerato uno dei più forti al momento. Ecco la sua dieta, di cui dice: “Cerco di stare lontano dalla carne di manzo e maiale”.

Kawhi Leonard, tra i migliori cestisti statunitensi in NBA, gioca come ala piccola nei Los Angeles Clippers. 32 anni di Los Angeles, California, ha rinnovato il contratto con i Clippers a inizio 2024. La prossima estate aveva l’opzione per uscire e diventare un free agent sul mercato, uno dei pezzi più ambiti, invece è rimasto dov’era. Sei volte All-Star, altezza 2m03, perfetto nel ruolo di ala, Leonard ha un palmares di tutto rispetto: ha iniziato la sua carriera professionale nel 2011.

E’ stato selezionato dagli Indiana Pacers con la 15a scelta assoluta prima di essere ceduto ai San Antonio Spurs durante la notte del draft. Attualmente gioca per la squadra dei Los Angeles Clippers della National Basketball Association (NBA). Inoltre, è anche soprannominato ‘Claw’ e ‘Klaw’ per le sue capacità di cacciatore di palle. Nel 2019, ha guidato i Raptors al loro primo campionato NBA nella storia della franchigia e ha vinto il suo secondo premio MVP delle finali. Oltre al suo talento, costanza e determinazione, alla base delle sue prestazioni in NBA c’è uno stile di vita sano e attento a ciò che mangia.

Kawhi è uno dei rari atleti che partecipa esclusivamente al gioco e non mostra alcun interesse per la fama, il che lo rende ancora più intrigante. Nella vita dell’atleta la dieta è essenziale per ottenere le massime prestazioni e Leonard punta tutto su un’alimentazione pulita.

Gli alimenti di base includono frutta e verdura fresca, albume d’uovo, proteine ​​magre e insalate. Leonard non mangia molto a colazione e nemmeno prima della partita. Quotidianamente beve molta acqua ed è molto attento alla tipologia: ama solo quella alcalina. Leonard dice che una delle cose migliori del giocare in NBA ad alti livelli come lui è che ha i soldi per comprare cibo di qualità: essere al verde e dover mangiare fast food al college era difficile nonché pessimo per la salute.

Un’altra sua scelta alimentare è di star lontano da carne di manzo e di maiale, anche se non è vegetariano. “Cerco di stare lontano da carne di manzo e maiale. Proverò a prendere qualcosa come pollo o pesce alla griglia”, dice.

Parlando della sua dieta attuale, Leonard ha detto che non mangia gli stessi pasti ogni giorno e non mangia ogni giorno alla stessa ora. Cerca solo di scegliere cibi freschi, puliti e sani per il suo corpo. E ha sempre amato i pasti fatti in casa.

Kawhi Leonard, attuale ala piccola nei Los Angeles Clippers, 32 anni di Los Angeles è annoverato tra i best giocatori in NBA.

Ha firmato con i LA Clippers come free agent ma ha poi rinnovato il contratto per giocare a LA. Il "Klaw" si è guadagnato il soprannome grazie alle sue incredibili capacità difensive.

Abbiamo visto quanto conta per l’atleta seguire una dieta e un’alimentazione sana, con poca presenza di carne soprattutto di maiale e manzo. Kawhi ha migliorato significativamente la sua dieta riducendo il fast food e mangiando più frutta e verdura.

Il campione di basket dice che tiene d’occhio il suo peso. Se inizia a perdere troppo peso mentre la stagione avanza verso i playoff, aggiungerà un po’ più di proteine ​​o verdure per rimanere forte. Infine come detto, è un grande sostenitore dell’acqua alcalina, che ha lo scopo di neutralizzare l’acido nel corpo.