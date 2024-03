Jimmy Butler, cestista statunitense, è l’emblema del riscatto sociale. Da senzatetto è diventato All-Star dell’NBA, attuale giocatore del Miami Heat. Ecco la sua dieta.

La dieta di Jimmy Butler

Jimmy Butler, 34 anni, di Houston negli Stati Uniti è considerato tra i migliori cestisti della sua generazione. Il cestista dei Miami Heat nella NBA ha avuto una vita molto dura e sofferta, con un passato senza fissa dimora. Soprannominato “Jimmy Buckets“, Butler è un 6 volte All-Star, 4 volte All-NBA e 5 volte NBA All-Defensive Team e ha vinto una medaglia d’oro olimpica, a Rio de Janeiro nel 2016 con Team USA.

Butler è stato scelto come la trentesima scelta assoluta al draft NBA 2011 dai Chicago Bulls. Nel 2015 è stato nominato NBA Most Improved Player. Dopo 6 stagioni a Chicago, è stato ceduto ai Minnesota Timberwolves via trade nel giugno 2017. Butler è stato nuovamente ceduto nel novembre 2018, questa volta ai Philadelphia 76ers. Nel luglio 2019 ha firmato con gli Heat da free agent. Durante la sua prima stagione con la squadra, Butler ha raggiunto le finali NBA nel 2020, e nel 2021 ha guidato la NBA nella classifica delle palle rubate. Altezza: 201 cm per un peso di circa 104 kg, Butler è una promettente stella all’apice del suo successo.

Il passato invece è stato tutt’altro che roseo. Jimmy è cresciuto senza un padre, nella povertà, violenza e instabilità nei sobborghi di Tomball, Texas. Sua madre lo ha cacciato di casa quando aveva solo 13 anni, costringendolo a andare a vivere ospite di amici. Oggi però dice “Parlo ancora con i miei, mia madre e mio padre. Non ho rancori e gli voglio ancora bene”.

Fuori dal campo, Butler è noto per la sua personalità eccentrica e il suo senso della moda. È anche un appassionato di fitness e segue una dieta vegan. La dieta di Jimmy infatti include molta frutta e verdura, molta acqua, molte proteine ​​e nessun cibo spazzatura.

La sua giornata inizia di solito alle 6 del mattino con un mix di acqua, sidro di mele, banane e miele, e beve del caffè. A colazione il campione NBA mangia uno o due frutti, tre uova intere e avena con proteine ​​intorno alle 7:00-7:30.

Il pranzo per Butler di solito include petto di pollo con riso integrale, legumi verdi e l’immancabile avocado, di cui va matto. Tra un pasto e l’altro, Jimmy preferisce una barretta proteica che non disturbi il suo appetito o comprometta la sua capacità di digerire il pasto successivo.

Da buon texano, altra passione di Jimmy è la musica country e nel 2017 ed è apparso nel videoclip di “Light It Up” di Luke Bryan. Nel 2019, Butler ha avuto una figlia, Rylee, con la compagna Kaitlin Nowak. La coppia vive una vita molto riservata.

Jimmy Butler e la dieta del cestista NBA

Jimmy Butler, considerato tra i migliori cestisti di sempre dell’NBA, stella del basket dei Miami Heat, a 34 anni e padre di una figlia, è noto per le sue straordinarie prestazioni in campo. Le persone spesso si chiedono quali siano le abitudini alimentari di Jimmy perché è in ottima forma ed è anche riuscito a perdere ben 12 chili, il che lo ha reso ancora più famoso. La cosa ancora più sorprendente è che è riuscito a perdere tutto questo peso in una sola settimana.

Sebbene in alcune occasioni gli piaccia mangiare e bere con i suoi amici e la sua famiglia, Butler rimane per la maggior parte del tempo molto salutare. Gli piace la semplicità nel suo menù. Come raccontato da lui stesso, la maggior parte della dieta di Jimmy è composta da verdure e frutta. In questo modo non sente mai il bisogno di mangiare qualcosa di “sgarro”, tuttavia c’è un punto debole di Butler quando si tratta di cibo: il vino.

Ama così tanto il vino che, indipendentemente dal paese che visita, prima ne assaggia un bicchiere. Per ora però gli ha detto addio, e questo l’ha aiutato a dimagrire. Questo è tutto ciò che mangia e beve il campione di basket per mantenere le sue prestazioni sempre più alte in NBA.