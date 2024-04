Kristin Bauer van Straten è conosciuta come attrice statunitense, di grande fama. Classe 1966 ricordiamo Kristin Bauer principalmente nel ruolo di vampiro nella serie televisiva True Blood. Ma cosa mangia? Ecco la sua dieta.

La dieta di Kristin Bauer van Straten: cosa mangia l’attrice?

Kristin Bauer van Straten attrice americana di grande notorietà al cinema e in televisione, classe 1966, è nota soprattutto nel ruolo di vampiro nella fortunata serie televisiva True Blood e come Malefica nella serie televisiva C’era una volta. La sua famiglia è di origine tedesca ed è per questo che nella bella Kristin è possibile scovare dei tratti nordici. Il suo approdo al mondo della recitazione avviene agli inizi degli anni ’90, prendendo parte ad alcuni film.

Tuttavia, l’apice della popolarità Kristin Bauer lo raggiunge in diverse serie tv di notorietà internazionale, come Justice League, JAG – Avvocati in divisa, Star Trek: Enterprise, Close to Home – Giustizia ad ogni costo, CSI – Scena del Crimine. Desperate Housewives, La vita segreta di una teenager americana, C’era una volta e tante altre. Dal suo ruolo iconico in “True Blood” alla sua passione per gli elefanti e la vita sostenibile, i diversi talenti e la dedizione a cause importanti di Kristin Bauer van Straten la rendono una figura davvero influente.

Kristin non è solo un’attrice di talento, ma è anche un’artista affermata. La sua passione per la pittura traspare nelle sue opere straordinarie e vibranti, che spesso ritraggono la natura e gli animali. All’età di 57 anni Bauer van Straten è apparsa in forma smagliante, attiva anche sui social oltre che presente in tv made in USA. Ma cosa mangia per tenersi così in forma?

Impegnata ad avere un impatto positivo sull’ambiente, l’attrice americana promuove attivamente pratiche di vita sostenibili. Abbraccia uno stile di vita che riduce al minimo gli sprechi, sostiene iniziative eco-compatibili e sostiene l’importanza del consumo consapevole, e questo lo vediamo anche nello stile alimentare. L’attrice alias maga Malefica nella serie ABC C’era una volta, ha detto che le piace “mangiare solo cibi veri, freschi e vivi, non cibi trasformati o morti”.

Nella sua dieta rigorosa e ferrea, per tenersi in forma, Kristin assume aminoacidi, antiossidanti e vitamine A, B, C, D ed E. La star delle serie televisive americana cerca di lavorare con il suo corpo e di non caricarlo di sostanze chimiche o innaturali, soprattutto “perché gli chiedo così tanto al lavoro”, racconta Kristin.

Kristin Bauer van Straten e la dieta: segreti alimentari

La dieta dell’attrice tv è molto rigida e ben strutturata, infatti, Bauer inizia ogni giornata con un bicchiere d’acqua con limone appena spremuto, con la pulizia del fegato a base di erbe Dr. Schulze o con Livatrex. A colazione Bauer van Straten mangia farina d’avena con latte di mandorle, “burro” per l’equilibrio della terra e sciroppo d’acero o cannella.

A pranzo invece di solito Kristin mangia un frullato con aggiunta di semi di lino macinati. E per cena ha detto che le piace il fritto misto con riso integrale. “È così facile e buono! Adoro la salsa di soia”, ha detto l’amante di cibi biologici sani. Infine Kristin Bauer ha rivelato che ha provato in passato un metodo dimagrante che consisteva nell’avvolgersi in bende imbevute in una sostanza disintossicante per farti dimagrire. L’attenzione per la forma fisica per l’attrice è sempre stata molta alta.