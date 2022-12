La dieta ferrea di Paola Perego: come si tiene in forma

Paola Perego, all’età di 56 anni, è più in forma che mai. La nota conduttrice tv segue una dieta rigida e ferrea per essere così in forma anche dopo i 50 anni. Scopriamo di che dieta si tratta.

Dieta di Paola Perego: ecco di cosa si tratta

“Sono sempre stata fortunata con la mia costituzione – ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni – ma tra l’età e il fatto che un anno fa ho smesso di fumare, ho preso cinque chili che sto provando a eliminare”. Qualche piccola rinuncia a tavola è poca cosa all’interno di un quadro generale felice e soddisfacente, sia dal punto di vista professionale che da quello personale.

Per la prima volta nella sua vita la conduttrice tv ha seguito un rigido programma alimentare, dopo aver preso qualche chilo dopo aver smesso di fumare.

Ecco come si è tenuta in forma, con un regime ipocalorico.

La dieta ipocalorica è un regime alimentare che prevede un apporto calorico/energetico quotidiano inferiore a quello richiesto dall’organismo nell’arco della giornata.

All’occhio di un professionista, tale definizione potrebbe sembrare riduttiva o solo parzialmente condivisibile; in effetti, le caratteristiche e i requisiti di una buona dieta ipocalorica sono molto più numerosi, ma, in senso stretto, l’etimologia del termine è a dir poco essenziale, ovvero:

dieta: regole di alimentazione o regime alimentare controllato, frutto di un’indicazione terapeutica; dal greco “dìaita” che significa “stile di vita”

ipo-: particella diminutiva

calorica: che ha o apporta calorie/energia.

Come si tiene in forma Paola Perego

La nota conduttrice televisiva appare sempre in forma anche dopo i 50 anni. L’abbiamo vista questa estate in bikini, con un fisico sempre snello e abbastanza tonico. Risultato di massaggi, trattamenti estetici e sicuramente tanta cura del corpo. In quanto a sport, non sappiamo molto di quello che pratica Paola Perego. Ma, a giudicare dalla dieta ferrea, i risultati sono evidenti.