La dieta di Kylian Mbappè: come si tiene in forma l’attaccante?

La finale dei Mondiali in Qatar ne è stato l’esempio perfetto: l’era di Messi è arrivata al suo apogeo, e presto si aprirà quella del compagno di squadra Kylian Mbappé, sempre più predestinato del calcio francese, punto fermo del Paris Saint Germain. Per arrivare ai livelli del compagno di squadra, Mbappé ha già compreso quanto la dieta sia fondamentale nella vita di chi vuole diventare un campione.

La dieta di Kylian Mbappé

Chiaramente la dieta di ogni sportivo di alto livello è fatta ad hoc per il suo fisico: ma questo non vuol dire che non si possano prendere degli spunti. Proprio questo ha fatto Kylian Mbappé, che ha iniziato una dieta molto simile a quella del compagno di squadra Lionel Messi.

Per rendere al massimo durante tutta la stagione, Mbappé segue una dieta molto equilibrata, che ha al suo interno un gran numero di carboidrati e proteine, rinunciando a quello che è il nemico giurato di tutti gli atleti, e in generale di chi segue una qualunque dieta: gli zuccheri.

Proprio come Messi, Mbappé segue la dieta mediterranea, contenente: olio d’oliva, frutta secca, pesce, riso, latticini e uova. Gli zuccheri semplici invece, sono stati sostituiti da proteine e carboidrati complessi, decisamente più performanti.

I piatti preferiti nella dieta di Mbappé

In Francia la notizia ha destato parecchio scalpore, quasi una vera e propria indignazione: Mbappé ha infatti dichiarato che il suo piatto preferito non è francese, bensì italiano: ciò a cui Kylian non riesce proprio a rinunciare è la carbonara. A pari merito nella speciale classifica del calciatore, anche la pasta al salmone: considerata tra l’altro uno dei piatti migliori per gli sportivi in quanto contiene sia carboidrati, che fibre e vitamine. Il salmone poi grazie al suo alto contenuto proteico e acidi grassi omega 3, è l’ideale per rafforzare i muscoli. La pasta invece è ideale da consumarsi prima delle competizioni in quanto aiuta nella digestione.

A cosa deve rinunciare Mbappé nella sua dieta

Per diventare un campione nel mondo dello sport, anche a tavola i sacrifici devono essere ingenti. Uno degli alimenti a cui Kylian Mbappé nella sua dieta deve praticamente rinunciare è la carne rossa, ridotta al minimo. Se per altri colleghi provenienti da paesi in cui la carne è alla base della cultura culinaria questo è un sacrificio davvero ingente (per esempio i sudamericani), per Mbappé appartenente ad una cucina mediterranea, questo pare un sacrificio sopportabile. Altro alimento bandito dalla tavola Mbappé chiaramente sono gli zuccheri: a cui vengono preferiti i carboidrati complessi.

Talassoterapia e crioterapia, Mbappé ruba i trucchi degli altri campioni

Come è noto, l’idolo di Mbappé è sempre stato CR7, e proprio come il campione portoghese, l’attaccante francese si prende cura del suo corpo in maniera totale, al di là di allenamento e alimentazione.

Uno dei metodi utilizzati per migliorare le performance, sono i trattamenti di talassoterapia, metodo che utilizza sostanze dal mare e con proprietà benefiche per il corpo. L’altra tecnica utilizzata dal francese e decisamente più famosa, è quella della crioterapia: tecnica utilizzata per recuperare più velocemente da colpi o infortuni.