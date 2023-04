La dieta di Lionel Messi: cosa mangia il calciatore?

Che avere una dieta equilibrata sia una cosa fondamentale per uno sportivo di alto livello, è un fatto più che risaputo ormai da tempo: non poteva essere da meno quindi uno degli sportivi più iconici di questo ventennio: Lionel Messi. Il giocatore del Paris Saint Germain, campione del mondo in carica con l’Argentina fin da piccolo all’interno della cantera del Barcellona, da anni segue una dieta rigida per aumentare al massimo le proprie prestazioni sportive, e prevenire infortuni muscolari.

Cosa mangia Messi: la dieta del calciatore

Il numero dieci più importante di questi anni, Lionel Messi, per quanto sembri spesso e volentieri un alieno con la palla tra i piedi, non può esimersi dal seguire una dieta sana, proprio come i suoi colleghi “umani”.

Il fuoriclasse argentino da anni affida la sua dieta al proprio medico di fiducia, l’italiano Giuliano Poser. Unicamente per incontrare lui, Messi si reca spesso a Salice, in Friuli. Poser oltre che dietologo è un esperto di chinesiologia: la scienza che studia il movimento del corpo umano e non umano in tutte le sue forme.

Di fatto Lionel Messi segue una variante molto simile alla dieta mediterranea: “Acqua, un buon olio di oliva, cereali integrali, frutta fresca e verdura biologica non contaminato da pesticidi perché creano danno al corpo. Noci e semi sono anche molto buoni“

Un tipo di cibo che invece è bandito dalla dieta di Messi è lo zucchero: “è la cosa peggiore per i muscoli Anche le farine raffinate sono un grosso problema, fondamentalmente perché oggi è molto difficile trovare un chicco di grano sano, incontaminato“. Così si è espresso al Mudo Deportivo il medico del campione.

Per quanto riguarda il sale, il consumo purché ridotto non è visto in maniera negativa, stesso discorso per quanto riguarda la carne rossa, ma Messi ne mangia decisamente meno rispetto ad un argentino medio, in quanto è particolarmente difficile la sua digestione.

Cosa non può mangiare Messi nella sua dieta

Un alimento a cui Messi ha dovuto rinunciare quasi del tutto invece sono i latticini, essi hanno in passato causato dei problemi muscolari al giocatore, che li ha dovuti tagliare dall’alimentazione.

Come se la cava Messi in cucina

A differenza di tanti altri colleghi latini, Messi non è particolarmente ferrato in cucina: l’essere andato via dall’Argentina da giovanissimo deve avere avuto una parte in questo.

Durante i festeggiamenti per i Mondiali vinti in Qatar, tutta la squadra si è dedicato a grandi mangiate della carne nazionale: l’asados. Messi ha in quel caso dovuto confessare di non essere un granché a cucinarla: “Sono bravino ai fornelli, però cucino poco. E non so fare gli asados”.

Da buon latino, nessuno può battere la cara vecchia cucina di mammà: “La milanese fatta da lei è imbattibile – ha raccontato Messi -. Sarà la salsa che va sopra la carne. Non so perché quella della mia mamma è la più buona. Poi non tutte le salse sono uguali…”.

Che cos’è il Messi Burger?

Non sarà un campione in cucina, né un grande amante del fastfood, ma questo non ha certo impedito a Messi di sponsorizzare un proprio panino per la catena Hard Rock Café: si tratta di un panino con doppio hamburger, uovo e verdure. Decisamente non il panino che sceglierebbe un atleta di livello.