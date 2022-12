Dieta lampo prima delle feste: come non ingrassare a Natale

La dieta lampo prima delle feste favorisce una depurazione sana e corretta dell’organismo, in modo da poter mangiare a Natale senza compromettere il peso forma ottimale e il benessere psicofisico del nostro organismo. Scopriamo come fare.

Dieta lampo prima delle feste

Rinunciare alle pietanze che vedremo sulle nostre tavole nei prossimi giorni sicuramente è difficile e la maggior parte di noi potrebbe vivere questa situazione con un certo disagio e qualche senso di colpa in più. Non temete però! Grazie alla dieta lampo prima delle feste, infatti, potremmo mangiare tutto quello che la tavola ci offre, senza rinunce, senza disagi e senza sensi di colpa.

Quando si parla di dieta, anche nel caso di dieta lampo, si teme che questa non faccia al caso nostro perché non siamo in grado di rinunciare al cibo! In realtà, la dieta lampo è, più che altro, un aggiustamento delle proprie abitudini alimentari, in vista delle feste, proprio per poter mangiare, tuttavia senza aumentare di peso o compromettere i risultati raggiunti nel corso dell’anno.

Dieta lampo prima delle feste: consigli

La dieta lampo prima delle feste è, soprattutto, una dieta disintossicante, che si focalizza sulla quantità e la qualità degli alimenti e, soprattutto, su una corretta associazione degli alimenti. L’obiettivo è quello di purificare il proprio organismo, così da facilitare la perdita di grassi e liquidi in eccesso, in modo da non compromettere il peso forma nel caso in cui si dovesse mangiare un po’ di più.

Il nostro consiglio, dunque, è quello di limitare le calorie e, di conseguenza, i carboidrati semplici, che sono a più rapido assorbimento, a favore di quelli complessi, che sono a lento assorbimento e ricchi di fibre, in modo da sentirsi più sazi e più a lungo.

Non dimenticate di aumentare il consumo di frutta fresca e verdura, per almeno cinque porzioni al giorno, L’ideale è quello di consumare verdura prima del pasto principale, soprattutto nel caso in cui si consumano carboidrati, così da favorire una corretta associazione alimentare ed un assorbimento più lento.

E’ altresì importante bere almeno due litri di acqua al giorno, per favorire livelli elevati di idratazione, ed allenarsi regolarmente, almeno tre volte alla settimana.

