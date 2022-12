Capelli ricci in inverno: come proteggerli con la migliore maschera

I capelli ricci in inverno tendono ad incresparsi e spezzarsi a causa delle temperature tipiche di questa stagione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prendercene cura con i giusti accorgimenti e la migliore maschera per capelli ricci.

Capelli ricci in inverno

Esattamente come per la pelle, in inverno, anche i capelli risentono dei forti venti, la pioggia incessante e le temperature rigide. Questa condizione è svantaggiosa soprattutto per chi ha i capelli ricci, che tendono ad incresparsi e spezzarsi e che, pertanto, necessitano di maggiori cure e attenzioni.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tornare ad avere dei capelli forti e voluminosi, ciocche ricce e perfette ed un cuoio capelluto sano anche durante la stagione più fredda e piovosa dell’anno.

Capelli ricci in inverno: consigli

Il modo migliore per proteggere i capelli ricci durante l’inverno è, prima di tutto, quello di lavarli con minore frequenza, in modo che l’olio naturale di cui il cuoio capelluto è intriso protegga dalle temperature rigide. Se lavare i capelli una volta alla settimana è difficile, tuttavia, potreste provare a bagnarli con acqua tiepida ogni due giorni e applicare un balsamo naturale, così da avere quella sensazione di capelli puliti e districati. Questa procedura è particolarmente adatta se si suda spesso e ci si allena regolarmente.

Applicare una maschera per capelli ricci ogni qualvolta si fa lo shampoo. L’ideale, in questo caso, è quello di lavare i capelli, applicare la maschera e, dopo il risciacquo, applicare il balsamo.

Capelli ricci in inverno: migliore maschera per capelli

Esistono tipologie diverse di maschera per capelli ricci, ma non tutte funzionano nello stesso modo. Nel caso specifico dei capelli ricci, poi, è bene sottolineare che questi, durante l’inverno, sono esposti a rischi maggiori, di conseguenza, l’ideale è utilizzare una maschera per capelli ricci universali, ovvero, una maschera dalla quale trarre vantaggio per ogni problema che si presenta.

