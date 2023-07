Laura Harrier è un’attrice e modella statunitense che ha preso parte a tante campagne di moda importanti. La giovane 33enne è stata protagonista del film Spider-Man: Homecoming. Ecco la dieta della Harrier.

La dieta di Laura Harrier: cosa mangia l’attrice?

Laura Harrier ha iniziato la sua carriera come modella, lavorando in campagne pubblicitarie per American Eagle, L’Oréal, Target, Macy’s e Garnier e apparendo in riviste come Cosmopolitan, Elle e Glamour. Nel 2013 entra nel cast della soap opera statunitense Una vita da vivere ma è con il film Spider-Man: Homecoming che viene proclamata al successo internazionale.

Come si tiene così in forma Laura Harrier, 33enne con un fisico scolpito e in perfetta silhouette? L’attrice e modella di Chicago segue una sana alimentazione composta perlopiù da cibi salutari anche se Laura ama anche mangiare pizza e waffle, per questo cerca di controllare e mantenere il numero di calorie giornaliere per mantenersi in forma.

Ci sono stati momenti in cui la Harrier beveva solo un frullato verde fatto con sedano e roba del genere, e ci sono altri momenti in cui mangia quello che vuole come pizza, pasta, waffle e cibi grassi. Per lei si tratta di mantenere il numero di calorie concesse in modo che possa ancora godersi il cibo che le piace.

La modella Harrier beve anche molta acqua durante il giorno per mantenere il suo corpo idratato e sano; la sua assunzione giornaliera di acqua è di circa 2 litri al giorno. Quindi questo la aiuta a rimanere sana e in forma.

La dieta di Laura Harrier: in forma con lo sport

L’attrice e modella di Chicago, Laura Harrier oltre a mangiar sano e seguire un piano alimentare di tot calorie concesse, si allena molto e duramente per scolpire il suo fisico da modella. Nel corso degli anni, la sua routine di allenamento si è evoluta dal fare solo boxe a fare yoga cardio e allenamento per tutto il corpo.

Alla Harrier le piace mantenersi in forma ma con calma, per rilassare anche la mente oltre che il fisico. Quindi, per calmare la mente di Laura, la Harrier ama andare al corso di ceramica e fare pentole, vasi, tazze. Questa ceramica è come una meditazione per lei che la aiuta a rimanere calma e rilassata tra l’allenamento e il lavoro.

C’era un tempo in cui l’attrice non amava molto allenarsi. Ma una volta andata in una palestra di boxe, ha scoperto la sua vera passione per il fitness. Ora, è una delle cose che a Laura Harrier piace fare per la sua tranquillità e anche per mantenere il suo corpo in forma e snello.

La boxe la aiuta a costruire la sua resistenza e le dà riflessi acuti, e l’aiuta anche con l’equilibrio del corpo. La routine di boxe di Laura Harrier può durare da una a due ore. Harrier cerca di fare boxe almeno tre o quattro giorni alla settimana per mantenere la sua fantastica forma fisica.