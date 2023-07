Valentina Lodovini attrice italiana originaria dell’Umbria è diventata conosciuta dal grande pubblico per il suo ruolo in “Benvenuti al Sud”. Ma la sua è una carriera ricca di successi anche per la sua bellezza mediterranea. Ecco la dieta della Lodovini.

La dieta di Valentina Lodovini: cosa mangia l’attrice

Valentina Lodovini attrice italiana di successo ha esordito in televisione nelle fiction Io e mamma, Distretto di Polizia, 48 ore e Incantesimo, ma è al cinema tra i protagonisti di Benvenuti al Sud insieme a Claudio Bisio, Alessandro Siani e Angela Finocchiaro, che l’anno seguente vince il David come migliore attrice non protagonista.

Valentina Lodivini ha spesso raccontato del suo rapporto con il cibo e con il suo aspetto prorompente. L’attrice umbra ha raccontato che la sua è “un tipo di mangiata emozionale” perché usa il cibo anche come consolazione. In particolare i carboidrati, quindi pane, pasta e pizza, ma sa benissimo che può anche essere una specie di punizione perché mangiando male, in fretta anche cibo senza sapore non ti sazi mai.

L’attrice ha anche specificato di non essere una maniaca del cibo sano e nemmeno dei piatti gourmet anche se le capita di mangiare macrobiotico e nel suo frigorifero non manca l’insalata dell’orto di sua madre. Però durante la settimana ci sta anche una buona dose di junk food e di “sgarro”: i suoi preferiti? Patatine fritte e hamburger.

Valentina Lodovini ha anche svelato in qualche intervista che quando l’attrice viveva con le sue amiche a Perugia ha mangiato di tutto anche in modo bizzarro come “la cotoletta con la Nutella”, perché la golosità le è sempre appartenuta e nonostante la sua carriera nel cinema e nel teatro, Valentina non ha mai voluto seguire diete rigide.

Valentina Lodovini e la dieta: come si tiene in forma

Valentina Lodovini, 45enne bella e di talento, come anticipato è una buona forchetta e ama il cibo, specialmente tutti gli alimenti tipici della dieta mediterranea. Ma come fa ad avere un fisico cosi in forma? La Lodovini è una ragazza molto sportiva. Le piace seguire lo sport, ma anche praticarlo e in particolare da molti anni pratica scherma acrobatica perché, ha detto, è uno sport che la aiuta a scaricarsi, a liberarsi dalle tensioni.

Inoltre la scherma, così come la danza, le è servita anche per preparare la sua performance teatrale in Tutta casa, letto e chiesa, in cui si muoveva molto sul palco. Una curiosità? Altra grande passione della Lodovini è il calcio, Valentina è notoriamente una grande tifosa juventina.