Laura Prepon, attrice americana, divenuta nota negli anni ’90 principalmente, ha preso parte a diverse serie tv, la prima è That ’70s Show. Ma oggi, come si tiene in forma? Ecco la sua dieta.

La dieta di Laura Prepon: cosa mangia l’attrice?

Laura Prepon, attrice americana di fama internazionale, è divenuta un volto popolare alla fine degli anni ’90 nella sitcom That ’70s Show. Ha ottenuto poi il plauso della critica interpretando Alex Vause nella serie televisiva Orange Is the New Black, ruolo che le è valso anche tre Screen Actors Guild Award con l’intero cast. Prepon ha lavorato anche come modella apparendo sulla copertina di Maxim per due volte. Nel 2002 è stata nominata tra le “102 donne più sexy del mondo”.

Laura ha recitato in una sit-com trasmessa da NBC Are You There, Chelsea?, come protagonista ma è nel 2012 come Alex Vause, spacciatrice di droga e ex fidanzata di Piper Chapman, nella serie di Netflix Orange Is the New Black che ha raggiunto la notorietà a tutti gli effetti. Oggi Laura Prepon ha 44 anni, mamma di due figli, apparsa nel reboot di That ’70 Show, tiene costantemente alta l’attenzione sulla sua forma fisica, anche se è lontana dalle scene.

Nel 2016 ha anche scritto un libro The Stash Plan con la nutrizionista Elizabeth Troy, sul benessere generale e sull’alimentazione biologica che si basa sulle esperienze personali dell’attrice, come le sue lotte con il peso sin da quando era bambina. Il libro ha debuttato sulla lista del The New York Times Bestseller ed è ancora oggi tra i Best Seller più venduti di Amazon. Vediamo allora in cosa consiste la dieta della star di Orange Is the New Black. “Quando ho compiuto vent’anni, ho iniziato ad avere problemi di digestione”, racconta Laura. In quegli anni la star delle serie tv ha iniziato a ingrassare e sentirsi sempre gonfia.

Appena iniziato a lavorare sul set di That ’70s Show l’attrice era molto preoccupata del suo peso e dell’essere ingrassata per questo è diventata “ossessionata” dalla lettura di libri su dieta e salute, in cerca di risposte. “Ne ho pile a casa mia!”, dice. Il problema con il suo peso e gonfiore però non si è risolto per ben 15 anni fin quando Laura ha incontrato Elizabeth Troy, una nutrizionista integrata e coautrice di The Stash Plan. L’attrice apprese che il suo fegato e la sua cistifellea erano essenzialmente “bloccati”, il che significava che non potevano metabolizzare correttamente nemmeno il cibo nutriente.

Sotto la guida della nutrizionista, l’attrice ha lentamente cambiato le sue abitudini alimentari. Ora Prepon segue la regola 80/20, mangia solo cibo biologico, senza glutine, non OGM e non fa a meno del brodo di ossa. Ha sostituito lo zucchero raffinato con quello di canna.

Oltre al nuovo approccio al cibo, Prepon ha anche adottato la tecnica di stretching e rafforzamento di Troy per migliorare la funzione dei suoi organi, in particolare del fegato e della cistifellea. E anche di questo parla nel suo libro, per chi ha problemi di salute da poter curare con il cibo.

Laura Prepon e la dieta: come si tiene in forma l’attrice?

Laura Prepon, attrice americana di fama internazionale, nota principalmente come star della fortunata serie televisiva Orange Is the New Black, a 44 anni ha finalmente raggiunto la tanto ambita forma fisica non solo per un fattore estetico, ma soprattutto per la sua salute. L’attrice, autrice, imprenditrice e mamma a tempo pieno, pubblica regolarmente dimostrazioni di cucina sul suo canale YouTube. Attenta alla dieta, e grande amante dei fornelli, Laura come anticipato ha raccontato dei suoi problemi passati con il peso forma e con la salute. La svolta è arrivata grazie alla nutrizionista con cui ha scritto il suo libro The Stash Plan.

“Non c’è niente come una ciotola calda di abbondante zuppa di pollo fatta in casa!”, dice l’attrice. Prepara un brodo ogni settimana per tutta la sua famiglia, e mantiene anche la pelle e il corpo sani grazie a proteine ​​in polvere, yogurt, verdure, latte di mandorle, frutta e miele. La star di October Road adora i suoi frullati a base vegetale nella sua dieta quotidiana.

Laura ha sempre del pollo nel frigorifero, riso o qualche tipo di cereali e verdure, così da poter cucinare qualcosa velocemente. La sua è una dieta flessibile, in alcuni momenti propende per una base vegetale e ci sono altri momenti in cui preferisce la carne.

Infine per l’attrice è importante portare a tavola deliziosi piatti fatti in casa, ma veloci, così da avere più tempo da trascorrere con la mia famiglia. Amante dello stretching in combinazione con il cibo sano, Prepon ha detto addio alle sessioni di palestra ad alta intensità. Ora l’unico allenamento che fa è appunto lo stretching.