Mike Maignan, portiere francese del Milan, è uno dei più forti della sua generazione nel mondo del calcio. Ma cosa mangia? Ecco rivelata la dieta di Maignan, portiere del Milan dal 2021.

La dieta di Maignan: cosa mangia il portiere del Milan?

Mike Maignan, 28 anni, è il portiere del Milan di origine francese precisamente di Cayenne, Guyana francese. Il giovane 28enne è già considerato uno dei portieri più forti della sua generazione. Maignan ha esordito nel 2015 tra i professionisti con il Lilla, con cui ha vinto un campionato francese nel 2020-2021. Passato al Milan nel 2021, Maignan ha vinto un campionato italiano nel 2021-2022. Dal 2020 è nel giro della nazionale francese, con cui ha vinto una UEFA Nations League nel 2020-21.

A livello individuale è stato votato miglior portiere della Ligue 1 nel 2018-2019 e della Serie A nel 2021-2022. In realtà Maignan ha rivelato che non voleva fare il portiere ma l’attaccante. Il suo primo allenatore gli disse che al Psg cercavano un portiere e quindi se voleva fare il provino doveva per forza cambiare ruolo. Controvoglia, Maignan gli diede retta e da lì tutto cambiò. Aveva solo quattordici anni.

Oggi Maignan è uno dei migliori calciatori attuali ma dietro la sua presenza in campo c’è molto duro lavoro dietro. A partire dalla dieta. Maignan ha un solo debole alimentare: la pizza. Per il resto è molto attento alla dieta, segue alla lettera le indicazioni del nutrizionista ma alla pizza non dice mai di no. Non lo faceva in Francia, non lo fa certo neppure ora in Italia. Appena arrivato a Milanello ha ordinato pizza in hotel per tutta la famiglia per festeggiare; gli amici lo chiamano Monsieur Pizza!

Una delle caratteristiche principali del portiere francese è la concentrazione. Maignan dedica infatti molto tempo a isolarsi prima delle partite e dedica anche molto tempo allo stretching e agli esercizi posturali.

Maignan, portiere del Milan, ha un’altra grande passione oltre il calcio: è un appassionato di boxe e quando può toglie i guanti da portiere e infila i guantoni da pugile. Il portiere, infatti, pensa che la boxe sia un buon modo per scaricarsi, e alleviare le tensioni della giornata, sempre con la massima attenzione, visto il ruolo tanto delicato.

Inoltre, il 28enne è appassionato di moda sportiva ma è poco presente sui social. Sul suo profilo Instagram, aperto nel 2019, ci sono pochissimi scatti e tutti sportivi. Maignan è molto riservato e tiene da parte la sua vita personale e intima, di cui si sa poco o nulla. Sappiamo però che è molto legato alla madre e alle sorelle, che sono praticamente quasi sempre con lui a Milano.