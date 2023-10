Bebe Vio, schermitrice italiana specializzata nel fioretto, campionessa paralimpica si è confermata campionessa mondiale nel fioretto individuale paralimpico, categoria B, conquistando un oro ai Mondiali 2023. Ecco la dieta di Bebe Vio.

Bebe Vio svela la sua dieta: cosa mangia la campionessa?

Bebe Vio campionessa paralimpica di scherma, specializzata nel fioretto campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico. Nel suo palmares due medaglie d’oro alle paralimpiadi, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020 nel fioretto individuale, oltre ad un argento a Tokyo, ed un bronzo a Rio de Janeiro a squadre, quattro ori, ora cinque, e due bronzi ai mondiali e cinque ori e un argento agli Europei, oltre a svariate medaglie nella Coppa del mondo.

Bebe pratica scherma fin dall’età di cinque anni e mezzo. Il 20 novembre 2008, all’età di 11 anni, è colpita da una meningite che le causa un’estesa infezione tanto da costringere all’amputazione degli arti. Da allora è diventata simbolo dello sport paralimpico.

La Vio è apparsa come testimonial in molti programmi tv per diffondere la conoscenza della scherma su sedia a rotelle e dello sport paralimpico in generale. Ma come si tiene in forma e quale dieta segue la campionessa? Bebe ha confessato che ama gli aperitivi con gli amici romani e ogni tre mesi si concede una “pazza giornata” da McDonald’s.

Per il resto del tempo, invece, segue una dieta. “E’ importante mangiare bene ed è per questo che vengo seguita da un nutrizionista”, ha detto Vio. Un professionista bravissimo che riesce a indirizzarla verso i cibi giusti per la pratica sportiva e non solo.

Al di là della dieta, la campionessa paralimpica è una grande appassionata di sushi, per questo ogni settimana riesce a mangiarlo almeno una volta, per il resto però segue una dieta molto varia con le giuste proporzioni di proteine, carboidrati e grassi buoni.

Bebe Vio, 26 anni e una strabiliante carriera nel mondo della scherma paralimpica, è sempre attenta al suo stile di vita sano fatto da dieta varia, come visto, suggerita da un professionista e da tanto sport. La campionessa, confermata oro ai Mondiali di scherma 2023, prima di iniziare una gara si prepara con un piano di lavoro articolato comprensivo anche di attività in acqua termale e training in palestra.

Inoltre il suo team ha pensato anche agli aspetti nutrizionali prevedendo un programma di sana e adeguata alimentazione per affrontare gli impegni di allenamento e di gara. Bebe segue un programma nutrizionale calibrato sulle sue esigenze riabilitative e atletiche.

Un’alimentazione bilanciata non solo nei nutrienti fondamentali ma anche e soprattutto nell’apporto di minerali, vitamine e anti ossidanti come ferro, magnesio, calcio, vitamine del complesso B. Da qui la necessità di seguire un modello di “dieta mediterranea”, e acqua naturale da sorseggiare con regolarità e anche con sport-drinks le cui sostanze energetiche aiutano a trattare la perdita di liquidi.