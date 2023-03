La dieta di mantenimento serve a chi ha completato il percorso di dimagrimento o per chi vuole mantenere il proprio peso forma. Si tratta di un regime alimentare che ti accompagna e ti permette di acquisire le buone abitudini alimentari. Ma per quanto tempo seguirla? Vediamolo.

Dieta di mantenimento: quanto dura

Seguire una dieta di transizione, o mantenimento, in cui gli alimenti di cui ci siamo privati vengono reintrodotti gradualmente e senza esagerare è la soluzione ideale per mantenere il peso forma dopo una dieta: ecco in cosa consiste.

La dieta di mantenimento non si segue con l’obiettivo di perdere ulteriore peso, ma serve a conservare i chili che si hanno, quindi non bisogna calare e neppure aumentare. Può essere considerata una dieta sana ed equilibrata, normocalorica.

Potremmo definirla una sorta di educazione alimentare che dovremo imparare a conoscere e mantenere per tutta la vita, se non vogliamo tornare e mettere su chili di troppo. Quanto tempo va seguita? In media un minimo di 3 settimane consecutive fino ad un massimo di 6 settimane.

Per definirla possiamo farci aiutare da uno specialista, ma in generale è sufficiente seguire i principi della sana alimentazione e alla dieta mediterranea, considerata una delle diete più sane ed equilibrate in assoluto.

Dieta di mantenimento: consigli

Per una buona dieta di mantenimento, abituiamoci gradualmente a ridurre le nostre porzioni e a concederci a volontà solo i cibi ricchi di acqua e fibre, come le verdure.

Molta attenzione bisognerebbe fare anche alle cosiddette “calorie vuote”, quindi agli alcolici e alle bibite gassate, ed ancora agli zuccheri e agli alimenti confezionati. Un importante aiuto può essere leggere le etichette con i dati nutrizionali degli alimenti che troviamo al supermercato. Ecco alcuni consigli per restare in forma:

Fai regolarmente attività fisica.

Mangia proteine ad ogni pasto.

Mantieni la regolarità nei pasti.

Pesati regolarmente ma non troppo spesso.

Mangia bene per tutta la settimana.

Controlla i livelli di stress.

Compila un diario alimentare.

Fai attenzione alle porzioni.