Il sorgo è un cereale antico appartenente alla famiglia delle Graminacee: ha una forma piccola e rotonda e solitamente un colore che varia dal bianco al giallo. Ecco i benefici e le proprietà.

Sorgo nella dieta: cos’è, benefici e proprietà

Sebbene sia poco conosciuto nel mondo occidentale, il sorgo è il quinto cereale più coltivato al mondo. Ne esistono diverse specie, la cui più nota ha origine in Africa, mentre le altre si sono originate in Australia, India e Sud Est Asiatico. Ad oggi la pianta del sorgo viene coltivata anche in Italia, prevalentemente nelle regioni del Centro-nord, in particolar modo in Emilia Romagna.

Ma quali sono i benefici del sorgo? Il sorgo è un cereale naturalmente privo di glutine, quindi, adatto anche in caso di celiachia o sensibilità al glutine. Inoltre, è ricco di vitamine del gruppo B, magnesio e antiossidanti.

È anche un’ottima fonte di fibre, ma, come per gli altri cereali, è da preferire il sorgo integrale.

L’utilizzo del sorgo, grazie alla sua versatilità, è molto vario in cucina. Può essere usato per creare primi piatti, in sostituzione ad altri cereali come riso o grano saraceno e può essere servito sia caldo, ad esempio, in forma di zuppa con verdure, che freddo, ad esempio, come insalata di sorgo e verdure.

Inoltre, è ottimo se abbinato a legumi e spezie, ma utile anche per accompagnare carne o pesce.

Ricco di proteine, fibre, minerali e polifenoli. Povero di grassi e, soprattutto, privo di glutine. Il sorgo è buono e si digerisce facilmente, lasciando un piacevole senso di sazietà.

Inoltre, è molto ricco di fibra che aumenta la massa che transita nell’intestino facilitandone il passaggio e favorendo così la digestione del cibo, perfetto per la dieta.

Grazie ai flavonoidi contenuti nella parte più fibrosa, viene inibita la trasformazione degli amidi in zuccheri, evitando la formazione di fermentazioni gassose e di conseguenza fenomeni di flatulenza, nonché aiutando a combattere la stitichezza.

Tutti possono trarne un gran beneficio, non sono solo gli intolleranti e i celiaci, ma tutti coloro che hanno a cuore la propria salute.