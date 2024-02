Marco Sportiello calciatore italiano e attuale portiere del Milan, classe 1992, è considerato uno dei migliori a parare i rigori. Ecco la dieta che segue il rossonero.

La dieta di Marco Sportiello

Marco Sportiello, attuale portiere del Milan in serie A, ha iniziato fin da piccolo a giocare a calcio. Prelevato dall’Atalanta, che lo ha fatto crescere per i 10 anni successivi, Sportiello va in prestito al Carpi, maglia con la quale raggiunge e vince i playoff di prima divisione, conquistando così una promozione storica in Serie B. In prestito poi alla Fiorentina fino a giugno 2018, e nel 2020 corona la carriera giocando titolare in Champions League contro il Valencia.

Il Milan lo ha acquistato a parametro zero: Sportiello è noto soprattutto per l’abilità nel parare rigori. Ma come si tiene in forma il portiere del Milan? La dieta è quella che gli fu assegnata proprio dall’Atalanta in cui ha giocato per quasi tutta la carriera. Il suo regime è a base di spigola, carni bianche, frutta e dieta mediterranea, in un ambiente dove si è sempre dato un peso enorme all’alimentazione dei calciatori. Il 32enne ha sempre tifato Milan e per lui è stato un sogno che si è realizzato essere acquisito in famiglia rossonera.

Proprio grazie all’esordio in serie A l’attuale portiere del Milan ha raccontato di aver superato un brutto momento, quando non vedeva certezze nel futuro calcistico. “Dalla strada mi ha portato via proprio il calcio: andavo ad allenarmi e scacciavo le cattive tentazioni”; ha detto Sportiello. Ricorda le prime partite passate in panchina, ma poi per fortuna la sua carriera è decollata.

Marco Sportiello e la dieta: cosa mangia il calciatore?

Nell’estate 2018 infatti l’Atalanta lo manda in prestito al Frosinone per tornare a Bergamo dopo un anno come dodicesimo di Pierluigi Gollini. Poi il grande salto di qualità. Sportiello ha raccontato che il merito delle sue prestazioni in porta è dovuto in gran parte alla dieta che segue, quella che gli fu insegnata giocando nell’Atalanta. Molto pesce, carni bianche e poca carne rossa, carboidrati e grassi buoni: tipici della dieta mediterranea.

Sportiello è sposato dal 2015 con Sara Abbiati, laureata in giurisprudenza ed iscritta ufficialmente all’albo dei procuratori sportivi. La coppia ha due figli, Diletta e Leonardo. Oltre al calcio, la sua grande passione, Marco è un papà molto impegnato e premuroso, nonostante gli allenamenti costanti incrementati in Serie A.