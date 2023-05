Ondata di caldo in arrivo: come sconfiggerla

Le giornate di sole e le temperature bollenti che preannunciano la stagione estiva stanno per giungere. Secondo il parere dei meteorologi, è prevista una ondata di caldo con temperature elevate che sicuramente porteranno afa e umidità. Proviamo a capire come riuscire a superarla con rimedi validi come i consigli qui forniti.

Ondata di caldo in arrivo

Dopo un mese di maggio alquanto burrascoso e piovoso che ha portato anche a diversi danni per quanto riguarda le alluvioni, dall’ultima settimana del mese corrente, sembra che le cose dovrebbero cambiare rapidamente. Nei prossimi giorni, in base al parere dei meteorologi, si assisterà a una ondata di caldo con temperature elevate.

Secondo quanto affermano gli esperti, ci sarà un aumento delle temperature che porterà a 25° che toccherà sia le regioni e le pianure del Nord, ma anche le isole maggiori e i settori tirrenici. Si prospettano giorni davvero bollenti dal punto di vista del meteo che anticiperanno le temperature estive che, a breve, giungeranno.

Insomma, sembra che l’ondata di caldo sia pronta a manifestarsi, anche se non mancheranno le sorprese. Le temperature al nord Italia sono in salita con un clima che si farà sentire e giornate molto calde a cui è bene cercare di prepararsi. Insomma, il termometro rischia di aumentare con temperature molto alte che preoccupano.

Ondata di caldo in arrivo: rimedi

Considerando che l’ondata di caldo è ormai prossima a giungere, per non farsi trovare impreparati e riuscire ad affrontare temperature che rischiano di toccare oltre i 30°, bisogna sicuramente seguire alcune importanti regole e consigli. Il caldo e l’umidità rischiano di mettere a repentaglio la salute e il benessere, per cui bisogna attuare delle misure preventive.

Combattere il caldo e le alte temperature, per quanto difficile, è assolutamente possibile. Come al solito, le ore più calde sono quelle del mattino nella fascia che va dalle 11 alle 18 circa. In questo arco di tempo, è bene cominciare a chiudere le tapparelle e persiane in casa aprendole soltanto verso sera quando il caldo comincia, pian piano, ad attenuarsi.

Fondamentale, con l’ondata di caldo in arrivo, idratarsi nel modo corretto, riuscendo a consumare acqua che non sia eccessivamente ghiacciata, ma a temperatura ambiente. Si consiglia di bere molto durante la giornata avendo cura di portare sempre con sé una bottiglietta d’acqua dal momento che si tende a perdere molti liquidi a causa della sudorazione.

Si consiglia, per sconfiggere il caldo, di optare per dei pasti e degli alimenti che siano freschi e leggeri, come verdure quali pomodori che sono ricchi di acqua. Un abbigliamento leggero indossando tessuti traspiranti come cotone o lino è assolutamente indicato per non soffrire troppo il caldo imminente.

Ondata di caldo in arrivo: condizionatore portatile

L’ondata di caldo che sta per arrivare si annuncia particolarmente intensa e, in tal caso, è bene cercare di attenuarla con un buon condizionatore portatile. Il migliore, al momento, è secondo i consumatori, Artic Cube, un dispositivo che permette di portare un po’ di refrigerio e di frescura in casa in modo da avere ambienti freschi.

Una alternativa valida ed ecologica che rinfresca gli ambienti di casa sfruttando il sistema di raffreddamento ad acqua. Con questa tecnologia, l’acqua viene spinta contro il filtro bagnato che comincia a evaporare rilasciando così aria fredda. Usarlo è facilissimo perché basta semplicemente riempire il serbatoio di acqua e collegarlo all’unità scegliendo anche l’impostazione adatta.

Un dispositivo silenzioso che non inquina l’ambiente, dotato di filtri che hanno una durata e autonomia di 8 ore per cui non vi è pericolo di doverli cambiare o sostituire. Inoltre, l’aria risulta essere priva di gas o componenti chimici per cui è possibile godersi un clima piacevole e refrigerante senza particelle di polvere.

Inoltre, Artic Cube si distingue da altri modelli di condizionatore portatile perché non ingombrante e dal design compatto, quindi indicato per essere portato da un luogo all’altro della casa. Non ha solo il compito di rinfrescare gli ambienti, ma anche di umidificarli e purificarli. Un prodotto dal funzionamento silenzioso che non causa fastidi.

Per acquistarlo, non bisogna recarsi nei negozi fisici o Internet in modo da diffidare delle imitazioni e accertarsi di un prodotto esclusivo e originale. Artic Cube si ordina soltanto dalla pagina ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i propri dati personali, approfittando della promozione di una confezione a 59€ con la possibilità di altre offerte. Si può accedere al pagamento tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.