Scutigera in casa: come allontanarla e cosa fare

Alcuni insetti si distinguono per un aspetto che causa repulsione e ribrezzo. Tra gli insetti maggiormente comuni con le belle giornate, vi è la scutigera che si nasconde un po’ ovunque in casa. Scopriamo perché è meglio non ucciderla e come tenerla lontana affidandosi a rimedi naturali efficaci e non dannosi.

Scutigera in casa

Nota anche come centopiedi, è un insetto molto comune in casa durante il periodo estivo e le giornate di sole. Un insetto come la scutigera non andrebbe mai eliminato dal momento che può rivelarsi molto preziosa in quanto va a dare la caccia ad altri insetti in modo così da non avere l’abitazione invasa.

Grazie alle sue tante zampe, può muoversi rapidamente e velocemente, per cui può anche essere difficile catturale. Le tante zampe sono utili anche per scappare in caso di pericolo oppure dare la caccia alle sue prede. Sebbene sia un insetto che si adatta a ogni clima, è molto diffusa nelle zone mediterranee dove tende a prediligere ambienti umidi e un clima mite.

Infatti, in casa, è possibile trovare la scutigera in tutti quegli ambienti e zone dove vi è un clima temperato e umido. Proprio per questa ragione, è molto comune che si annidi in cantine, solai, ma anche nei bagni oppure in quei luoghi dove è possibile trovare un buon grado di umidità e diversi insetti con cui sfamarsi o uccidere.

Nelle abitazioni va a nascondersi soprattutto negli angoli o dietro le fessure dei mobili, nelle pareti che sono nascoste dalle piante o nelle cavità dei muri. Si consiglia, quindi, di controllare attentamente queste zone dove sicuramente può trovarsi.

Scutigera in casa: come comportarsi

Come detto, non vi sono pericoli per l’essere umano dal momento che è raro che la scutigera possa attaccare l’uomo. Tende a nascondersi quando si trova in presenza degli esseri umani e, nel caso mordesse, è perché si sente minacciata e, quindi, prova in qualche modo a difendersi in modo da essere in salvo.

Nel caso si venisse morsi non è il caso di allarmarsi dal momento che il suo veleno non è nocivo o dannoso. Sebbene sia utile dal momento che uccide insetti come le cimici, le formiche, ecc., averla in casa non è affatto piacevole, quindi è bene optare per qualche metodo che possa essere utile per allontanarla in modo che non invada l’ambiente domestico.

Bisogna tenere la casa e i mobili ben puliti, non solo dalla polvere, dai peli degli animali domestici, ma anche dai capelli poiché costituiscono una fonte di attrattiva per la scutigera. Bisogna poi fare attenzione alle crepe presenti nei muri o nelle pareti e, nel caso, provvedere a ripararli oppure sigillarli con stucco o silicone poiché da qui può entrare.

Dal momento che ama molto gli ambienti umidi, può essere utile avere un deumidificatore in casa in modo da eliminare le fonti umide e quindi impedirle l’ingresso. Ci sono poi rimedi naturali come chiodi di garofano od olio di Neem da applicare nelle aree d’ingresso per tenerla lontano dall’abitazione.

Scutigera in casa: repellente migliore

I rimedi naturali, per quanto efficaci, sono una buona soluzione, ma non la migliore perché si corre il rischio che la scutigera torni nuovamente a far visita alle abitazioni. Per eliminarla definitivamente dalla casa, un repellente come Ecopest Home è la soluzione maggiormente indicata,considerado le sue proprietà.

Un repellente anti insetto che permette di allontanare, non solo la scutigera, ma anche qualsiasi altro parassita che giunge in casa: dalle cimici alle formiche passando per le mosche arrivando ai roditori. Un dispositivo elettronico, innovativo e all’avanguardia che si basa unicamente sulla doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni.

Gli ultrasuoni, facilmente captati da questi insetti, aiutano a non farle avvicinare garantendo un ambiente accogliente e ospitale per gli esseri umani e animali domestici. La protezione, con questo repellente, è totale per tutti i giorni della settimana h24 con un raggio di azione che ha una copertura di 250 metri quadrati, quindi molto ampio.

Si collega alla presa di corrente per cominciare a usufruire di tutti i benefici possibili. Inoltre, è la soluzione migliore e una alternativa efficace ai veleni e insetticidi che sono nocivi. Un prodotto ecologico, silenzioso e inodore da portare ovunque, considerando le dimensioni contenute e compatte.

Per diffidare delle imitazioni, è meglio acquistare il dispositivo direttamente sul sito ufficiale del prodotto affinché sia esclusivo e originale, in quanto non reperibile nei negozi fisici o Internet. Si compila il form con le informazioni personali e si è poi ricontattati dall’operatore per la conferma ed evasione usufruendo della promozione di due Ecopest Home a 49,90€ con pagamento alla consegna, tramite Paypal o carta di credito.