Dieta mediterranea e povertà: cosa rivela il filmato RAI su Rofrano

Il 28 marzo 2026 è tornato sotto i riflettori un documento d’archivio: un filmato RAI del 1954 che racconta la vita a Rofrano, un paese della provincia di Salerno. Il reportage descrive una comunità isolata, legata a pratiche antiche e con un’economia estremamente povera. L’autore del servizio mise in piedi un vero e proprio esperimento: affiancare alle famiglie delle bilance e registrare i consumi per una settimana. Questa operazione — definita come inchiesta alimentare — ha prodotto dati che vengono talvolta richiamati ancora oggi come testimonianza della presunta autenticità della dieta mediterranea.

La rilettura moderna di quel filmato solleva però dubbi importanti. Da una parte c’è il valore documentario dell’archivio; dall’altra il rischio di leggere quei numeri come modello ideale invece che come ritratto di scarsità. Nelle immagini emergono persone dall’aspetto emaciato e bambini con segni evidenti di malnutrizione: elementi che invitano a considerare il contesto socioeconomico. È perciò cruciale distinguere tra tradizione alimentare e condizione di necessità, evitando di trasformare la penuria in idealizzazione nutrizionale.

L’inchiesta e i dati rilevati

La raccolta dati durò una settimana e, alla fine, furono elaborate le medie giornaliere pro capite. I valori emersi mostrano consumi estremamente bassi: pane 404 grammi, carne 20 grammi, uova un sesto, latte 30 grammi, pasta 118 grammi, pesce 7 grammi, olio e grassi 43 grammi, formaggi 13 grammi, patate 106 grammi, erbaggi e frutta 223 grammi e vino un ventesimo di litro. Questi numeri sono stati spesso riportati come consumi medi giornalieri individuali, senza però accompagnarli con l’analisi delle condizioni di vita che li hanno prodotti.

Interpretare i numeri

I dati, presi da soli, raccontano chiaramente una situazione di scarsità calorica e di varietà limitata. L’assenza quasi totale di pesce e la quantità ridotta di carne e latte indicano che molti nutrienti essenziali erano carenti. Nelle stesse sequenze del filmato si vedono bambini con segni di rachitismo e adulti dall’aspetto debilitato: immagini che confermano come quei numeri non rappresentino una scelta salutare, ma piuttosto la conseguenza della povertà. È quindi fuorviante trasformare in modello quello che fu, in realtà, un problema sociale ed economico.

Perché il filmato viene citato come esempio

Nonostante il contesto, il documentario è stato utilizzato in sedi accademiche e divulgative per sostenere l’idea che la dieta mediterranea coincida automaticamente con le abitudini alimentari degli anni Cinquanta nelle aree rurali. Chi ripropone il filmato spesso lo fa per evocare un passato percepito come più autentico, tralasciando però gli indicatori di salute mostrati nelle immagini. Questa selezione di prove può diventare una forma di manipolazione informativa quando si omette il quadro complessivo: la scarsità di risorse, l’accesso limitato ai cibi proteici e le condizioni igieniche influivano in modo determinante sulla qualità della dieta.

Tradizione vs necessità

È importante ribadire che molte delle abitudini alimentari tramandate non erano frutto di una scelta culturale libera, ma di una reale mancanza di offerta. Dire che “i nostri nonni mangiavano così” senza precisare perché significa confondere la memoria con la norma. La nostalgia può trasformare in ideale ciò che, storicamente, era una costrizione. Il documentario rimane una fonte preziosa per studiare il passato, ma serve un approccio critico che separi l’aspetto documentario dalla rievocazione mitizzata.

Conclusioni e implicazioni per il dibattito attuale

Il messaggio principale è che i dati storici vanno contestualizzati: il filmato RAI del 1954 su Rofrano è importante come testimonianza, ma non può essere assunto come prova che la dieta povera e carente vista nelle immagini sia il modello ideale per il presente. Chi parla di dieta mediterranea dovrebbe fondare le proprie argomentazioni su evidenze nutrizionali, studi epidemiologici e condizioni attuali di disponibilità alimentare, non sulla nostalgia. In definitiva, è necessario promuovere una lettura critica delle fonti e ricordare che salute e tradizione non sono sinonimi se non si considerano anche le condizioni materiali che hanno determinato quei consumi.