Centro Studi Bhaktivedanta: formazione e riconoscimenti per yoga e ayurveda

Il Centro Studi Bhaktivedanta (C.S.B.) è un’associazione non profit riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale (APS), fondata da Marco Ferrini nel 1996 e con sede a Via Manzoni 9A, Ponsacco (PI). L’istituto opera a livello nazionale e internazionale con l’obiettivo di diffondere la scienza dello yoga e dell’ayurveda come pratiche integrate di prevenzione e benessere. I percorsi formativi proposti sono pensati per insegnanti, operatori della scuola e professionisti interessati a integrare le discipline tradizionali con approcci contemporanei.

Formalmente riconosciuto dal MIUR e accreditato per l’erogazione di corsi conformi alla Direttiva 170/2016, il C.S.B. sviluppa programmi didattici che hanno ricevuto valutazioni positive da istituzioni accademiche indiane, in particolare la Dev Sanskriti University. L’associazione affianca all’attività formativa progetti di ricerca, pubblicazioni e iniziative rivolte a contesti educativi, sanitari e sociali.

Missione, valori e modello educativo

La missione del dipartimento è promuovere la salute integrata attraverso la trasmissione di conoscenze tradizionali e la loro applicazione pratica. Il C.S.B. interpreta lo yoga e l’ayurveda come discipline sinergiche capaci di migliorare la qualità della vita, con un approccio che valorizza sia la dimensione pratica sia quella teorica. L’offerta formativa spazia dalla formazione per insegnanti alla proposta di moduli dedicati alla gestione dello stress e al benessere nelle istituzioni scolastiche e sanitarie.

Organizzazione interna e comitati

All’interno del Dipartimento di Yoga e Ayurveda operano il Comitato Scientifico e la Commissione Scientifica del Corso Nazionale di Formazione Insegnanti e Istruttori Yoga (CNFIY). Queste strutture coordinano relazioni esterne, attività editoriali e collaborazioni internazionali, con l’obiettivo di consolidare la qualità accademica dei percorsi e diffondere i risultati delle ricerche. Il comitato cura inoltre l’interazione con enti esterni per la promozione scientifica del patrimonio culturale indiano applicato alla salute.

Formazione, accreditamenti e riconoscimenti

Il C.S.B. è un ente di formazione accreditato per l’aggiornamento del personale della scuola e per l’erogazione di corsi riconosciuti dal MIUR. I percorsi del dipartimento sono stati valutati e riconosciuti nella loro validità accademica dalla Dev Sanskriti University a seguito di un accordo di collaborazione sottoscritto il 30 agosto 2010. Inoltre alcuni docenti sono stati nominati adjunct professor dalla stessa università in data 4 novembre 2014, a testimonianza della qualità del corpo docente e del valore scientifico delle proposte formative.

Certificazioni professionali e sportive

Il dipartimento è riconosciuto come organismo di valutazione da en.i.c. per la certificazione secondo la norma UNI 11661/16 della professione di insegnante di yoga. Il Metodo Yoga con Amore® è inoltre accreditato come ginnastica per tutti con il codice CONI BI005, consentendo agli insegnanti formati di ottenere una qualifica tecnica riconosciuta e di esercitare nell’ambito sportivo secondo le normative regionali.

Collaborazioni, progetti e impatto sociale

Il Centro ha attivato molteplici convenzioni con università italiane e indiane, enti pubblici e associazioni, tra cui accordi con l’Università di Pisa, l’Università di Bologna, la GLA University di Mathura e la Dev Sanskriti University. Queste collaborazioni supportano la pubblicazione di riviste scientifiche, la realizzazione di corsi congiunti e l’organizzazione di tirocini curricolari. La rete di partner contribuisce a integrare la formazione con opportunità accademiche e professionali.

Progetti didattici e iniziative sociali

Tra le attività realizzate figurano lezioni universitarie su posture e tecniche respiratorie per la gestione dello stress, programmi di inclusione rivolti a persone con disabilità e interventi in contesti penitenziari. Il Centro lavora con organizzazioni locali come associazioni per persone con sindrome di Down, fondazioni per diversamente abili e servizi di salute mentale, e ha ricevuto contributi pubblici dalla Regione Toscana per progetti sul territorio. Tali iniziative dimostrano l’impegno del C.S.B. nel trasformare la pratica dello yoga in uno strumento concreto di benessere collettivo.

Come contattare il dipartimento

Per informazioni sui corsi, le convenzioni o le collaborazioni è possibile contattare il Centro Studi Bhaktivedanta presso la sede di Ponsacco: Via Manzoni 9A, Ponsacco (PI). Il dipartimento offre dettagli sui percorsi formativi, sulle modalità di certificazione e sui progetti rivolti a scuole, enti sanitari e comunità locali.