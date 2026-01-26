Dieta Mediterranea: Scopri il Tuo Stile di Vita al Evento di Tropea!

Mercoledì 28 gennaio, il Liceo Scientifico ‘Vianeo’ di Tropea si trasformerà in un palcoscenico per un dibattito di grande rilevanza tra medicina e umanesimo. L’evento, promosso dalla Società Dante Alighieri di Tropea, si concentrerà sulla dieta mediterranea e il suo valore non solo come modello alimentare, ma anche come stile di vita essenziale per il benessere e la prevenzione delle malattie.

Questo incontro, che inizierà alle 11:30, vedrà la partecipazione di studenti, docenti e cittadini, tutti invitati a riflettere su temi cruciali riguardanti la salute pubblica. L’iniziativa è patrocinata dal Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, il prof. Gianni Cuda, e dal Consiglio Regionale della Calabria, il che sottolinea l’importanza del tema trattato.

Il relatore dell’evento

Il professor Ludovico Montebianco Abenavoli, un’autorità nel campo delle malattie dell’apparato digerente e direttore della Scuola di Specializzazione dell’Università Magna Graecia, sarà il relatore principale. Conosciuto a livello nazionale e internazionale, Abenavoli è anche responsabile del Centro per la diagnosi e cura delle malattie croniche del fegato presso l’A.O.U. ‘Renato Dulbecco’ di Catanzaro.

Riconoscimenti e significato dell’incontro

La presenza di Abenavoli rappresenta un momento di orgoglio per la Società Dante Alighieri di Tropea. La sua contribuzione scientifica e il suo impegno nella promozione di una cultura della salute sono in linea con i valori della Dante, unendo scienza e tradizione linguistica. La presidente della Società, Titti Rando, ha espresso soddisfazione per l’opportunità di ospitare un relatore di tale calibro.

Altri esperti coinvolti

Oltre al professor Abenavoli, parteciperanno alla discussione anche la dott.ssa Stefania Barone, neurologa presso l’A.O.U. ‘Renato Dulbecco’, e il dott. Vincenzo Natale, Direttore della Medicina d’Urgenza dell’ASP di Vibo Valentia. Le loro competenze arricchiranno il dibattito, portando prospettive cliniche e istituzionali sul tema della salute e della prevenzione.

Il valore della dieta mediterranea

Il professor Abenavoli metterà in luce l’importanza della dieta mediterranea come un modello integrato di salute. Questa non è solo un insieme di pratiche alimentari, ma un vero e proprio stile di vita che promuove l’equilibrio tra alimentazione, attività fisica e convivialità. È un patrimonio culturale che affonda le radici nella storia e nelle tradizioni delle popolazioni del Mediterraneo.

Il ruolo della scuola e della comunità

L’evento rappresenta anche un’occasione per valorizzare il ruolo delle scuole come luoghi di crescita culturale. Il Dirigente Scolastico, prof. Nicolantonio Cutuli, ha confermato l’impegno dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘P. Galluppi’ nel promuovere un dialogo tra formazione e cittadinanza attiva. La scuola diventa quindi un punto di riferimento per la diffusione della cultura della salute.

Durante l’incontro, il professor Abenavoli riceverà il Diploma di Benemerenza della Società Dante Alighieri, un riconoscimento dei suoi meriti scientifici e del suo impegno nella diffusione di una cultura della salute consapevole.

Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per riflettere su come la dieta mediterranea possa essere un alleato prezioso per il benessere, unendo il sapere scientifico alle tradizioni culturali della Calabria.