Anna Wintour, direttrice storica di Vogue America, all’età di 73 anni è più in forma che mai. Tra lavoro, red carpet e vita privata, la Wintour dedica molta cura alla sua pelle. Scopriamo la beauty routine della giornalista di moda più famosa al mondo.

La beauty routine di Anna Wintour: i suoi segreti di bellezza

La routine di bellezza mattutina di Anna Wintour, temutissima direttrice di Vogue America dal 1988, organizzatrice e promotrice del Met Gala, e direttore artistico di Condé Nast Publications, è piuttosto rigida e precisa. La celeberrima direttrice di Vogue America è tanto fedele al suo ruolo quanto alla sua morning routine.

La Wintour nel tempo ha istituito un suo programma quotidiano dettagliato e rigoroso per riuscire a svolgere tutte le proprie attività lavorative e senza sprecare neanche un secondo per non venir meno nemmeno a un impegno, come confermato dal libro Anna: The Biography di Amy Odell pubblicato nel 2022.

Ma qual è la sua routine di bellezza per una pelle così ringiovanita, anche all’età di 73 anni?

La sveglia per Anna Wintour suona prestissimo: più o meno alle 4/5 del mattino e per prima cosa la Wintour dedica un’ora alla lettura delle notizie sia dagli Stati Uniti che della Gran Bretagna, dove è nata e cresciuta.

Poi, passa all’attività fisica: per circa un’ora e mezza viene seguita da un personal trainer e segue lezioni di tennis. Ecco spiegato il suo segreto per essere così in forma e longilinea anche a 73 anni.

Finita l’attività fisica, è il momento di dedicarsi a trucco e parrucco direttamente a casa sua con il suo make-up artist e hair stilisty di fiducia. Poi, dritta in ufficio per iniziare la giornata lavorativa che non ha orari per lei, dopo ovviamente la colazione e un buon caffè americano di Starbucks.

Per notte Anna dorme circa sei ore: non esattamente la dose di sonno consigliata dagli esperti!

I segreti di bellezza di Anna Wintour

La donna più potente della moda, Anna Wintour, è esaminata dalla testa ai piedi, la sua parola è considerata vangelo ed è venerata nel settore in cui lavora da un decennio. Vediamo quali sono i beauty tips della Wintour, dentro e fuori dagli uffici.

Nonostante l’idea che i professionisti della moda adorino vestirsi di nero, l’editrice di Vogue America è quasi sempre visto indossare il colore e adora i motivi audaci. Stampe grandi e audaci.

Il caporedattore Anna Wintour ai piedi sceglie una classica slingback con tacco medio di Manolo Blahnik per il giorno, che funziona con ogni outfit. Per i giorni freddi, le sue calzature preferite sono gli stivali al ginocchio.

Gli occhiali da sole per la Wintour sono immancabili. Infatti, la giornalista è famosa per i suoi scuri, oversize e dalla classica forma rettangolare occhiali da sole e raramente si vede senza. Infine, l’acconciatura storica della Wintour.

La direttrice di moda ha trovato l’acconciatura perfetta per adattarsi al suo viso anni fa e da allora è rimasta fedele: un caschetto con la frangia affilata.

Il più grande cambiamento che il famoso bob ha subito nel corso degli anni è che si è schiarito di colore. E proprio grazie a lei, il caschetto è tornato di moda in tutto il mondo.