Domelipa, così conosciuta da milioni di utenti TikTok, è una delle influencer più amate al mondo. Cosa sappiamo della sua dieta? Ecco cosa mangia la regina del social.

La dieta moderata di Domelipa

Domelipa, nome d’arte, è un’influencer e tiktoker messicana è diventata nota per i suoi video divertenti di sincronizzazione labiale e coreografie divertenti. E’ tra le personalità dei social media più seguite e uno dei più seguiti del Messico come influencer. La 23enne in giovane età, era una ginnasta e per questo ancora oggi è molto flessibile. Inoltre, Domelipa ha anche ballato, cosa che l’ha aiutata sulla piattaforma di condivisione video TikTok.

Dal 2018 Domelipa ha iniziato a postare sulla piattaforma di condivisione video e ha guadagnato rapidamente molto riconoscimento diventando una delle star più seguite del Messico su TikTok. Attualmente si trova a 12esimo posto dei più seguiti TikToker, 3 milioni dietro Jason Derulo.

La star dei social, voluta anche da brand di fama internazionale, come Tommy Jeans e Pandora, ha rivelato cosa mangia per tenersi in forma e non prendere peso. La dieta della tiktoker non è rigida, anzi, si attiene alla moderazione e mangia sano. Tuttavia, ci sono momenti in cui scrive alcuni blog alimentari su YouTube oppure esce con gli amici a mangiare e quindi non rispetta la sua dieta. Ecco un esempio di ciò che mangia Domelipa.

Colazione

Albumi; Toast all’avocado

Pranzo Panino al tacchino

Spuntino serale Frullato salutare

Cena Salmone con verdure e riso o sushi.

La star di TikTok Messico confessa la sua “ossessione” per il fitness e dopo mesi di allenamento intenso, ha condiviso una foto in bikini dimostrando eccellenti risultati. Un mix di dieta sana e tanto sport hanno reso il suo corpo longilineo ma tonico e muscoloso.

Domelipa rivela la sua dieta: segreti per essere in forma

