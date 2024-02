Emilia Clarke attrice britannica, 37 anni, che ha fatto innamorare milioni di spettatori, ha rivelato la sua particolare dieta olistica. Ecco lo stile di vita dell’attrice.

La dieta olistica di Emilia Clarke

Emilia Clarke nota attrice britannica, 37 anni compiuti da poco, è diventata nota principalmente come Daenerys Targaryen nell’epica serie televisiva “Il Trono di Spade”. La sua interpretazione di Daenerys, la determinata regina dei draghi, è stata acclamata sia dalla critica che dai fan, regalandole numerosi premi e riconoscimenti.

Amante della recitazione fin da piccola grazie anche al contributo del padre, che lavora come ingegnere del suono e all’età di 3 anni la porta a teatro, Clarke si è diplomata al Drama Centre di Londra. Nel 2009 ha debuttato sullo schermo con un ruolo da guest star in un episodio della serie britannica Doctors. Appare anche nel film tv Triassic Attack: Il ritorno dei dinosauri prima di firmare nel 2011 per il ruolo che le cambia la vita: Daenerys Targaryen nel drama fantasy di HBO Il Trono di Spade. La ricordiamo poi in Io prima di Te, The Garden of Last Days di James Franco tra altri importanti film.

Sarà protagonista della serie Marvel Secret Invasion, su Disney+ dal 21 giugno 2024. L’attrice britannica appare sempre in splendida forma, perché cura tantissimo il suo corpo. Non solo per una questione di aspetto fisico, ma soprattutto per la sua salute. In passato, infatti, Emilia Clarke ha dovuto lottare contro due aneurismi cerebrali.

Il primo aneurisma l’ha colpita nel 2011, il secondo nel 2013 con lunghi periodi di recupero. La star britannica non ne ha mai parlato apertamente prima del 2019: “Una parte del mio cervello non è più utilizzabile. È straordinario che io sia in grado di parlare in modo articolato”, ha dichiarato lei stessa. Oggi Clark si occupa delle persone che come lei hanno subito questo tipo di traumi, tramite un ente di beneficenza per lesioni cerebrali e vittime di ictus, che si chiama SameYou.

La dieta di Emilia non esclude nulla, lei ama mangiare ed è una buona forchetta. Solo per le riprese del film Terminator Clarke ha dovuto seguito una dieta molto restrittiva. Ora, però, anche grazie all’aiuto del suo personal trainer segue una dieta olistica, basata su cibi semplici e puliti.

L’attrice di Io prima di Te assume molte proteine, esclusivamente pesce perché non mangia carne, e limita il consumo di cibo spazzatura o troppo processati. Evita zuccheri raffinati, farina bianca e cibi lavorati. Inoltre Emilia è molto attenta alla provenienza e agli ingredienti dei cibi per questo è molto attenta alle etichette degli alimenti.

Emilia Clarke e la dieta: cosa mangia l’attrice?

Per un fisico come il suo il segreto basilare è la dieta olistica, come visto, ma anche gli allenamenti. Per le riprese di Terminator Emilia trascorreva ore ogni giorno ad addestrarsi con le armi, sollevava pesi e faceva kickboxing. Ora invece svolge solamente esercizi a corpo libero, che la aiutano a mantenere il suo corpo in salute, forte ma senza aumentare troppo la massa muscolare, oltre a praticare sempre yoga e pilates.