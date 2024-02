Vincenzo Santopadre, ex tennista italiano, è noto alla cronaca poiché dopo 13 anni ha detto addio al suo atleta di punta il tennista Matteo Berrettini. Ecco la dieta dell’ex campione di tennis.

La dieta di Vincenzo Santopadre

Vincenzo Santopadre ex tennista romano, qualche mese fa ha detto addio al tennista Matteo Berrettini dopo 13 anni, non è più quindi l’allenatore del tennista numero 90 del mondo. Il coach romano è stato campione italiano Under 16 e Under 18 in doppio.

Diviene professionista nel 1991 e nel 1997 vince il titolo ATP di Teshkent in doppio giocando in coppia con Vince Spadea. Sempre in quell’anno vince la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo sia in singolare che in doppio. Nel 1998 vince contro il numero 10 del mondo il match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia. Raggiunge il proprio massimo risultato nella classifica ATP singolare ovvero il 100° posto.

Dal 2011 Santopadre è diventato allenatore de tennista Matteo Berrettini ed è stato tra i maggiori artefici della salita del tennista italiano tra i migliori 10 al mondo fino allo scorso ottobre 2023. Una separazione consensuale dicono entrambi, dunque nessun litigio ma solo una scelta voluta da Berrettini e da Santopadre. “E’ stato un allontanamento professionale. A volte è necessario prendere determinate decisioni, ma non significa che domani non si possa andare a cena insieme”.

L’ex tennista romano è stato sposato con Karolina Boniek, figlia di Zibì, leggenda della Juventus e della Roma (oltre che della nazionale polacca) a metà degli anni ’80 e ha due figli. Vincenzo Santopadre ha insegnato l’arte della fatica a Matteo Berrettini, “credo sempre che l’ambizione, il lavoro, l’allenamento, possa battere il talento. Si può essere grandi atleti senza avere una genialità innata”. E proprio qui nasce The Hammer.

Vincenzo ha insegnato a Berrettini quanto sia importante riposarsi fra un match e l’altro, soprattutto per chi non ha un fisico proprio minuto come il tennista azzurro. Per il coach pollo e riso sono fondamentali nella dieta, ma le 24 ore di riposo sono decisive e incidono sul rendimento di un professionista.

Vincenzo Santopadre e la dieta: cosa mangia l’ex allenatore?

Vincenzo Santopadre ex tennista romano ed ex allenatore del tennista Matteo Berrettini per 13 anni fino allo scorso ottobre è stato un campione del tennis in primis e annovera nella sua carriera ha vinto il titolo ATP di Teshkent in doppio e ATP singolare al 100° posto. E’ grazie a lui che Matteo Berrettini, ex numero uno italiano prima di Sinner, è arrivato nella top 10 mondiale e alla finale di Wimbledon 2021. Un divorzio condiviso, ma che ha fatto rumore.

Dal febbraio 2024 è il coach di Luca Van Assche, tennista francese e nº 1 nel ranking mondiale di categoria. L’ex tennista, 52enne, è stato un secondo padre per Berrettini e si interrompe così, da un momento all’altro, un rapporto durato ben tredici anni.

“Senza di te ci sarebbe stato Matteo Berrettini, ma non ci sarebbe stato The Hammer”, ha scritto il tennista, suo ex prediletto. Santopadre, infatti, ha insegnato la disciplina, la determinazione, uno stile di vita da seguire che sia congruo con la professione di tennista. Molto più di un semplice coach.