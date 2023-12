Kaia Gerber, icona di stile e giovane modella di successo, ha recentemente condiviso con il mondo i suoi segreti di bellezza e la sua completa routine di cura della pelle. In un affascinante video con Vogue, Kaia guida gli spettatori attraverso i passaggi che compongono il suo rituale quotidiano di bellezza, un momento di puro splendore che si adatta perfettamente a qualsiasi attività estiva.

Kaia Gerber: inizia con la pulizia profonda

Kaia Gerber, con i capelli legati da un elastico Celine, svela il primo passo fondamentale della sua routine: la pulizia con il Superfood Cleanser di Youth to the People. Un gesto praticato mattina e sera, Kaia sottolinea l’importanza di questa fase, confessando di aver superato una fase di acne ormonale che ha influenzato la sua sicurezza sia sul lavoro che a scuola.

Kaia Gerber: segreti dell’esfoliazione e niacinamide

Dopo la pulizia, Kaia introduce il tonico esfoliante liquido Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA, approvato da TikTok. Un’applicazione che dimostra la lezione appresa sull’esfoliazione, un delicato passo avanti nella sua routine. Successivamente, Kaia si dedica al trattamento CLINICAL Niacinamide 20% di Paula’s Choice, rivelando che questa scoperta ha letteralmente “salvato la sua pelle”.

Kaia Gerber: i segreti condivisi dalla madre

Kaia non esita a condividere i consigli appresi dalla madre, la famosa modella Cindy Crawford. Dall’importanza del décolleté alla necessità di non trascurare mai la protezione solare, Kaia riconosce l’influenza preziosa di sua madre nella sua routine di bellezza.

Kaia Gerber: una routine come meditazione

Per Kaia, la sua routine di cura della pelle è più di un semplice rituale quotidiano; è una forma di meditazione. Con una menzione speciale per l’uso di cristalli e rulli di cristallo per il viso, Kaia sottolinea come queste pratiche siano diventate essenziali per il suo benessere mentale.

Kaia Gerber: idratazione e protezione solare

La giovane modella non trascura mai l’idratazione, utilizzando la crema Youth to the People’s Adaptogen Deep Moisture Cream con Ashwagandha + Reishi. E seguendo il consiglio materno, completa la sua routine con Supergoop Unseen Sunscreen SPF 40 PA+++, sottolineando l’importanza di proteggere la pelle quotidianamente.

Kaia Gerber: la conclusione della routine

La conclusione della sua routine coinvolge anche le labbra, con l’applicazione della celebre Laneige Lip Sleeping Mask e uno spritz del classico Beauty Elixir di Caudalie. Prima di affrontare la giornata, Kaia completa il suo look con il trucco, utilizzando i prodotti Yves Saint Laurent e il Touche Éclat High Cover Radiant Under-Eye Concealer.

Kaia Gerber: bellezza che viene da dentro

In un momento in cui la bellezza è spesso associata al trucco, Kaia Gerber ci ricorda che una pelle curata è il fondamento di ogni look. La sua skincare non è solo una routine, ma un segreto di bellezza che ha accompagnato Kaia lungo tutto il suo percorso di crescita, contribuendo a far emergere la sua autentica bellezza.