La dieta di Paola Caruso: cosa mangia?

Paola Caruso, ex Bonas di “Avanti un altro”, sta affrontando un momento della sua vita molto delicato. Suo figlio di tre anni è gravemente malato, come ha raccontato lei stessa in tv. Questo dolore è evidente anche dal suo aspetto fisico, infatti, la Caruso è apparsa molto dimagrita. Ma quale dieta, almeno in passato, seguiva? Ecco cosa mangia la showgirl calabrese.

La dieta di Paola Caruso

Ex Bonas di “Avanti un altro”, ed ex naufraga dell’undicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”, Paola Caruso si mantiene sempre in forma nonostante il periodo difficile. In passato la showgirl ha fatto molto parlare di sé per alcune scelte “chirurgiche”. Qualche anno fa Paola aveva dichiarato di voler avere una vita più stretta, facendosi togliere quattro costole.

Sarebbe il sesto intervento a cui si sottopone Paola Caruso, (due volte il naso, due il seno e una liposcultura), ma per diminuire così tanto la taglia non ci sarebbero altri modi: “È l’unico modo. Neanche con tanta palestra e dieta ci si riuscirebbe perché c’è la cassa toracica e oltre quella non si può andare”, aveva detto l’ex Bonas.

Da ciò si deduce la sua cura e quasi “ossessione” per l’aspetto estetico e quindi anche per la dieta.

“Il mio personal trainer mi ha detto che potrei ridurre fino a 58 centimetri, non di più. Ma a che prezzo? Essere super magra significa che cascano la faccia e il sedere, tutto insomma”, ha detto Paola.

La showgirl in una storia Instagram, recentemente, ha spiegato invece di esser stata ricoverata in ospedale ma per motivi di salute. E’ crollata a causa della disgrazia capitata a suo figlio Michele.

“Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa e il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”, ha scritto sui social Paola Caruso.

Paola Caruso e i segreti per restare in forma

Paola ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda. La svolta c’è stata poi a Miss Italia dove ha vinto il titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Il ruolo che l’ha consacrata è quello della Bonas in Avanti un altro.

Sui social si è mostrata anche senza make up. E’ stata proprio lei a pubblicare sul suo profilo alcune immagini senza filtri e senza trucco. Anche senza trucco è bellissima, notiamo i suoi lineamenti e i suoi colori chiari e gli occhi, grandi e verdi. Anche se per il resto del tempo, e anche delle foto che pubblica, Paola ama truccarsi e prepararsi per apparire sempre al meglio.