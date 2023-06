Come restare in forma in estate: consigli e rimedi naturali

Restare in forma in estate può sembrare, a molti, un’impresa. In realtà, proprio come la primavera, l’estate è ricca di alimenti tipici della stagione, freschi e genuini, che possiamo sfruttare a nostro vantaggio per perdere peso e restare in forma. Vediamo come fare.

Come restare in forma in estate

Durante le stagioni più fredde dell’anno, mettere su un po’ di peso è normale e fisiologico per moltissime persone, in parte, per lo stile alimentare poco corretto, anche a causa delle numerose celebrazioni a cui si prende parte, in parte, anche per le temperature rigide, che impigriscono e, come conseguenza, si tende ad allenarsi di meno.

Restare in forma in estate, per molti, può sembrare un impresa. In realtà, questa è la stagione più adatta per perdere peso perché, proprio come la primavera, l’estate offre alimenti di stagione, freschi e genuini, che possiamo sfruttare a nostro vantaggio per perdere peso e mantenere il peso forma. Il nuoto poi, che è l’attività privilegiata dei mesi estivi, è un buon modo per fare movimento e allenarsi, al tempo stesso.

Come restare in forma in estate: consigli

Seguire una dieta in estate è impensabile e, infatti, per restare in forma in estate, non occorre seguire una dieta, ma prestare attenzione a quello che si mangia e agli abbinamenti, da un lato, per preservare il benessere psicofisico dell’organismo, dall’altro, per effettuare scelte più consapevoli che aiutano non solo a restare in forma, ma anche a perdere peso.

Dato che siamo, ufficialmente, entrati nella stagione estiva, se è possibile, andiamo al mare o in piscina il più possibile. Non solo nuotare è divertente, ma aiuta a perdere peso, per l’aumento della frequenza cardiaca, e a scolpire il fisico per i movimenti che si eseguono.

Con il caldo, bere bevande tipicamente estive è naturale! Ma attenzione! Queste, non solo sono ricche di zuccheri, ma non saziano e disidratano ulteriormente. Meglio bere acqua, che aiuta, peraltro, anche nella perdita dei liquidi in eccesso, ed eventualmente, bevande preparate in casa, rigorosamente senza zucchero. La frutta, tuttavia, è l’alternativa migliore perché, se consumata per intero, conserva tutte le fibre di cui si compone.

Seguite un’alimentazione il più leggera possibile. Sì all’acqua e alla frutta, ma anche alla verdura e, in generale, ad insalate e piatti freddi. Meglio evitare le fritture e i piatti elaborati.

Come restare in forma in estate: miglior rimedio naturale

Restare in forma in estate, in fin dei conti, non è un’impresa! Tuttavia, il percorso della perdita di peso è influenzato da fattori diversi che, in una persona, possono incidere anche in maniera negativa e renderle, dunque, la perdita di peso un percorso molto complesso. Il metabolismo lento, ad esempio, influenza negativamente la perdita di peso. Questa condizione, però, che è, a sua volta, influenzata da altri fattori, può essere controllata con l’assunzione regolare di un integratore alimentare, per una perdita di peso rapida ed effettiva.

