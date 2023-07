Peppe Iannicelli è un noto giornalista sportivo campano che sta facendo molto parlare di sé negli ultimi tempi per l’importante dieta a cui si è sottoposto. Questo regime gli ha fatto perdere ben 85kg. Ecco la dieta che ha seguito il reporter.

La dieta di Peppe Iannicelli: come ha fatto il giornalista a perdere 85kg?

Il giornalista sportivo Peppe Iannicelli, storica presenza di Canale 21, è riuscito a perdere moltissimi chili da settembre 2022. La perdita di peso, a partire dalla sua decisione del 2022, è stata evidente. Peppe Iannicelli è partito da 206 kg, adesso – luglio 2023 – ne pesa 120. Il giornalista campano è dimagrito in 10 mesi ben 85 kg. Dalla passione per i fritti e i dolci è passato a mangiare solo pasta integrale, carne bianca, pesce, verdure.

A chi gli chiede consigli, e in questo periodo sono parecchi, Iannicelli sta dicendo soprattutto di evitare le diete fai da te, ma anzi di rivolgersi a professionisti. Lui lo ha fatto, ottenendo risultati con un equipe di medici: Vincenzo Pilone primario del II Policlinico di Napoli, il cardiologo Carmine Izzo e il medico nutrizionista Luigi Schiavo del Ruggi di Salerno. Michele Aliberti per la riabilitazione motoria e Giovanna Di Buono medico di base.

Il giornalista di calcio partiva dunque da una 4XL e da un regime alimentare piuttosto carico: la pagnotta da stadio, piatti di pasta da 200 grammi, la Coca-Cola da un litro e tantissima frutta. Ora si è arrivati al ridimensionamento: pasta integrale, carne bianca, pesce, verdure, legumi, gallette, barrette e frutta secca.

La dieta del giornalista Peppe Iannicelli: come è dimagrito?

Il giornalista Peppe Iannicelli ha perso ben 85kg in meno di un anno. Un consiglio che ha voluto dare a chi lo segue e a chi come lui vuol dimagrire: diffidare dalle diete altrui. “Ogni persona ha le sue specificità, di fisico, salute, altezza e altro, non si possono adattare a tutti”, ha detto il giornalista.

Dietro al dimagrimento di Iannicelli, come in generale di chi arriva a perdere cosi tanti chili, c’è molto sacrificio, rinunce e determinazione. Ma non basta.

Peppe Iannicelli spiega l’importanza del supporto di amici e familiari: “È decisivo. E infatti lo è stato quello della mia famiglia, mia moglie Concetta ed i figli Ilaria ed Alessio e quello dei colleghi ed amici di Canale 21 e Radio Marte”, ha detto il reporter di calcio.