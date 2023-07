Molti prodotti per capelli contengono una percentuale di sale che aiuta a rendere più consistente il prodotto e a depurare la cute. In caso di cheratina è consigliato di non applicare la formula con sale. Ecco perché.

Shampoo alla cheratina: perchè è consigliata la formula senza sale?

Il sale, contenuto in molti prodotti per capelli, è spesso responsabile di irritazioni al cuoio capelluto, secchezza e sfibramento del capello e forfora. Il danno si concretizza anche perché il sale attacca e rovina la cheratina, una sostanza funzionale al benessere dei capelli.

Proprio per questa ragione, chi ha esigenze di idratazione e nutrimento, chi ha i capelli secchi o danneggiati, o anche chi vuole ravvivare la propria chioma potrà fare affidamento sullo shampoo senza sale.

Questo tipo di prodotto è particolarmente adatto anche per chi cerca uno shampoo per preservare la colorazione della tinta, oppure uno shampoo che nutra i capelli ricci, per un’attenzione extra nei confronti della vostra chioma.

Ecco perché nel trattamento alla cheratina non è consigliato usare shampoo con sale. Sempre più apprezzato in termini di haircare e consigliato dagli esperti del settore, il trattamento alla cheratina è per i capelli un toccasana. Nutre, ripara, idrata, rende morbido e disciplina il capello, lasciandolo liscio e luminoso.

Il trattamento alla cheratina per capelli ha lo scopo di:

Riparare i capelli molto rovinati, ricostituendoli dal fusto;

Idratare il cuoio capelluto;

Dare corpo e volume ai capelli sottili;

Lisciare il capello;

Ridare luce e brillantezza alla chioma.

Il trattamento alla cheratina per capelli ricci ha funzioni addolcenti. Alleggerisce e definisce il capello riccio, dandogli elasticità. Stesso discorso per il trattamento alla cheratina per capelli crespi che disciplina del tutto. Ma non solo. Esiste anche il trattamento alla cheratina per ciglia, ideale per infoltire e ingrandire lo sguardo senza ricorrere a metodi chimici.

Shampoo cheratina senza sale: consigli

Stress, uso eccessivo di strumenti per lo styling e prodotti dalla formulazione aggressiva possono rovinare i capelli nel lungo periodo. Per riparare il capello danneggiato e sfibrato è necessario utilizzare uno specifico shampoo alla cheratina.

Realizzati con cheratina liquida e complessi di attivi nutrienti, gli shampoo con cheratina rivitalizzano il capello e lo ristrutturano dall’interno. Detergono delicatamente, lasciando il cuoio capelluto pulito e perfettamente idratato. Inizialmente utilizzata solo nei trattamenti in salone, la cheratina è diventata nel tempo la protagonista indiscussa di molti shampoo presenti sul mercato.

Abbinata ad altri nutrienti naturali come l’acido ialuronico, consente di ottenere una chioma non solo fluente ma anche ristrutturata in profondità. Ecco i vantaggi dello shampoo alla cheratina:

Riparazione dei capelli danneggiati: lo shampoo alla cheratina può aiutarti a riparare i capelli danneggiati, riportandoli in salute. La cheratina, presente nello shampoo, aiuta a ricostruire la struttura dei capelli riparando i danni causati da trattamenti chimici, calore e inquinanti atmosferici.

Prevenzione della rottura dei capelli: la cheratina aiuta a rinforzare la struttura dei capelli, prevenendone la rottura e la caduta. L’uso regolare di shampoo alla cheratina può aiutare a mantenere i capelli sani e forti.

Miglioramento della lucentezza dei capelli: La cheratina migliora la lucentezza dei capelli, rendendoli più luminosi e morbidi al tatto. Lo shampoo alla cheratina può quindi aiutare a migliorare l’aspetto dei capelli, rendendoli più belli e sani.

Protezione dei capelli: Lo shampoo alla cheratina può anche proteggere i capelli creando una barriera protettiva contro i raggi UV del sole, l’inquinamento atmosferico e altri elementi dannosi.