Dieta per dormire meglio: cosa fare e lo studio

Dormire bene, avere una buona qualità del sonno è importante per una serie di benefici e per essere maggiormente riposati al mattino. Molte volte una buona dormita dipende anche da una sana alimentazione e dalla giusta dieta, come è stato rivelato da uno studio in merito. Vediamo quali sono i risultati ottenuti.

Dieta per dormire meglio

Seguire una alimentazione equilibrata e sana, quindi una dieta ben bilanciata, non è solo importante ai fini del dimagrimento e della salute, in generale, ma anche del sonno. Sembra che consumare determinati piatti e alimenti possa aiutare a conciliare il sonno, come è stato rivelato anche da uno studio in merito.

In base a uno studio condotto dai massimi esperti e studiosi in tale ambito in Svezia, per la precisione presso l’Università di Uppsala e pubblicato in The American Journal of Clinical Nutrition, sembra che consumare alcuni alimenti, soprattutto di una certa qualità, possa coadiuvare e conciliare il sonno.

Alcuni effetti di una dieta che si decide di seguire possono portare a dei cambiamenti e delle modifiche nel sonno e nella qualità del dormire, in generale. Un regime povero di calorie e di nutrienti, accompagnato a una qualità del sonno molto bassa, porta sicuramente a un rischio ulteriore di insorgere in pericolose patologie.

Secondo lo studio a cui si sono sottoposti 15 volontari di sesso maschile, senza nessun tipo di patologia o malattia pregressa, è stato verificato che, coloro che hanno consumato cibo spazzatura, quindi ricco di alimenti grassi e ipercalorici, hanno riscontrato maggiori difficoltà ad addormentarsi e quindi un sonno meno profondo.

Dieta per dormire meglio: lo studio

Il sonno a onde lente, noto dagli esperti come sonno profondo, ha degli effetti e dei benefici molto importanti dal momento che aiuta a stimolare nel modo migliore il cervello e a consolidare i ricordi. Al momento, non si sa ancora quali siano gli alimenti consumati nella dieta responsabili di un sonno meno profondo, poiché si ha bisogno di ulteriori ricerche in merito.

Secondo Jonathan Cedarnaes, l’autore di questo studio che è stato condotto, bisognerebbe effettuare dei test funzionali in modo da capire se la memoria sia stata intaccata o influenzata proprio dagli alimenti che si è soliti consumare. Molto probabilmente vi è alla base un fattore molecolare che sicuramente gioca un ruolo importante in tal senso.

A prescindere dai risultati ottenuti, gli esperti dell’Università di Svezia sono concordi sul fatto che una dieta salutare, quindi consumare alimenti sani e poveri di grassi, abbia effetti positivi, non solo perché si va a eliminare i grassi in eccesso, ma si ottengono anche vantaggi riguardanti il benessere mentale e la qualità del sonno.

Sicuramente consumare alimenti troppo ricchi di calorie e di grassi, poco prima di andare a cena, rischia di portare ad avere un sonno pesante e una qualità davvero scarsa. Per questo, sarebbe utile aggiungere alimenti nutrienti e poco calorici.

