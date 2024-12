Dieta prima delle festività: come arrivare nella giusta forma

Il mese di dicembre significa soltanto una cosa: festività, pranzi e cene ricche di ogni alimento. Già nei primi giorni di questo mese, a partire dall’8 dicembre, è possibile cominciare ad assaggiare qualcosa, ma è bene anche stare attenti a non ingrassare troppo. Per questa ragione, seguire una dieta prima delle festività può rivelarsi la mossa vincente per evitare i troppi peccati di gola e mantenere il peso.

Dieta prima delle festività

Con le festività natalizie che stanno per cominciare, bisogna cominciare a mettersi in pari in modo da non appesantirsi troppo. Cominciare un regime dietetico fin da subito permette di essere in forma ma anche non rinunciare a qualche peccato di gola mantenendosi così nella giusta forma. Prepararsi in anticipo è poi il modo migliore.

Il mese di dicembre fa spesso rima con dolci e molto altro proprio per i banchetti natalizi. In questo periodo poi sono diverse le preoccupazioni dovute al cibo poiché si ha paura di esagerare e quindi di mettere su peso. Si va incontro a sensi di colpa e diventa fondamentale trovare un buon equilibrio tra il piacere della buona tavola e la giusta moderazione.

Se si riesce ad affrontare i pasti e la tavola di dicembre nel modo migliore senza troppe rinunce, si può sicuramente seguire la dieta senza sacrifici e soprattutto riuscendo così a mantenersi in forma. Considerando che le festività sono lunghe e tra i vari parenti qualche pranzo e cena sicuramente è all’ordine del giorno, prepararsi anzitempo può sicuramente aiutare.

Dieta prima delle festività: consigli

Per riuscire a evitare di sgarrare e quindi appesantirsi eccessivamente, è possibile provare a tenere a mente i principi della dieta mediterranea. La convivialità, la qualità, la stagionalità sono tutti principi fondamentali non solo del regime mediterraneo da seguire e applicare, ma anche del programma da cominciare prima delle festività.

Così facendo si può godere di ogni pasto senza eccessivi sensi di colpa e lasciandosi anche andare di tanto in tanto. Il cibo non deve essere visto solo come qualcosa di dannoso, ma anche come un piacere per gli occhi. Per questa ragione ogni boccone va assaporato e gustato. I piatti vanno scelti con la giusta cura senza strafare.

Sebbene si stia seguendo una dieta, non bisogna mai saltare i pasti che sono essenziali. Se si salta un pranzo o una cena si corre il rischio di arrivare troppo affamati a tavola e quindi di esagerare. I pasti vanno organizzati quindi facendo attenzione alle varie porzioni. La colazione deve essere ben

bilanciata, quindi yogurt greco, frutta fresca e spuntino a metà giornata.

Le verdure non solo sono il pilastro della dieta mediterranea, ma sono anche ricche di nutrienti, proprietà. In tavola vanno portate verdure fresche, di stagione e colorate con cui preparare ottimi piatti. Si consiglia di privilegiare cotture al forno con spezie e aromi. Per l’idratazione, è possibile alternare il classico brindisi con bicchieri d’acqua naturale e tisane calde a base di zenzero anche per favorire la digestione.

