L’olio di pesce è un alimento molto richiesto da chi ha un’alimentazione e stile di vita sano. Questo olio, infatti, è ricco di benefici e proprietà per la salute dell’organismo. Ecco tutti i benefici e le controindicazioni.

Come integrare l’olio di pesce? Tutti i benefici e le controindicazioni

L’olio di pesce è uno degli alimenti più benefici per l’organismo, ma cos’è e come si produce? Ricco di acidi grassi polinsaturi, è ottenuto da pesci grassi come le sardine, lo sgombro e il salmone. Ma come si produce l’olio di pesce? Il suo processo di produzione richiede due passaggi essenziali: l’estrazione dell’olio dal materiale di partenza e la sua purificazione. La composizione e l’ossidazione dell’olio di pesce così ottenuto dipendono dalla composizione e dall’ossidazione del materiale di partenza.

L’olio di pesce può provenire da tante e diverse specie dell’animale. Può trattarsi sia di materiale pescato appositamente per la produzione di olio di pesce o di farine di pesce, di pesci catturati durante la pesca di altre specie o di materiale residuo dalle lavorazioni dell’industria ittica. L’olio di pesce è una fonte di acidi grassi Omega-3 a lunga catena, sostanze sono considerate indispensabili per il buon funzionamento del metabolismo. Non a caso spesso si finisce per identificare olio di pesce con omega 3.

Attualmente l’olio di pesce fonte di Omega-3 viene utilizzato soprattutto per promuovere la buona salute del cuore e per favorire lo sviluppo e il funzionamento del cervello e della vista. I suoi Omega-3 vengono però proposti anche contro patologie infiammatorie, a chi pratica un’attività sportiva, contro problemi dermatologici e, a volte, anche per ridurre il rischio di sviluppare alcune forme tumorali.

Olio di pesce: benefici e controindicazioni

L’olio di pesce, come visto, contiene tanti e diversi benefici per l’organismo e quindi è essenzialmente integrarlo nella propria dieta quotidiana, nonostante l’aspetto e odore non sia invitante. Ma quali sono i benefici del prezioso olio di pesce? Contiene principalmente Omega-3, come anticipato, tanto da esser conosciuto proprio come olio di pesce Omega-3. Ma può essere considerato un ottimo integratore di vitamina D e A.

Questo olio ha benefici per il cuore e vasi sanguigni. Gli acidi grassi sono associati a un minor rischio cardiovascolare, alla stabilizzazione della frequenza cardiaca, alla riduzione della mortalità di pazienti affetti da coronaropatia, a una minore tendenza alla coagulazione del sangue e a un minor rischio di incorrere in un secondo attacco cardiaco.

Presenta controindicazioni? Bisogna essere prudenti in condizioni particolari, come la gravidanza e l’allattamento, se si assumono dei farmaci e se si soffre di patologie specifiche, se si soffre di malattie al fegato o al pancreas, diabete o ipotiroidismo, e se si bevono più di 2 alcolici al giorno.