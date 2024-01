Ricky Martin cantante, attore e personaggio tv di origine portoricana, è il re del pop latino. All’età di 52 anni è da sempre un sex symbol: ecco la sua dieta per un fisico al top.

La dieta di Ricky Martin: cosa mangia il cantante

Ricky Martin cantante e attore portoricano, simbolo per eccellenza della musica latina ha iniziato la sua carriera musicale da giovanissimo con il gruppo Menudo. Segue poi la carriera da solista e riceve i primi consensi cantando i brani musicali nelle telenovele. La sua Livin’ la vida loca diventa un tormentone e lo è tutt’oggi dopo oltre vent’anni. Nel 2014 è stato coach del talent show La Voz…México, affiancato da Laura Pausini, e poi anche in The Voice Australia.

Una carriera costellata da successi e brani da record che fanno di Ricky Martin la leggenda del pop latino. Padre di due gemelli avuti tramite maternità surrogata, Matteo e Valentino, dal 2016 ha una relazione con il pittore ed artista siriano Jwan Yosef, con il quale si è sposato nel gennaio 2018.

Sempre attraverso maternità surrogata, dal compagno Ricky ha avuto la prima bambina, Lucía e nel 2019 nasce un secondo bambino, Renn. Poi arriva il divorzio tra i due. Ma come si tiene così in forma il cantante portoricano, considerato da sempre un sex symbol? Lo splendido 52enne segue uno stile di vita molto sano, tra allenamenti, dieta vegetariana e cura della pelle.

Ricky Martin ha dichiarato da anni di essere vegetariano. Lo è diventato nel corso del tempo, e ha detto che prima ha eliminato la carne rossa, poi il pollo, poi il pesce e poi “sono rimaste solo le verdure”. Certamente, anche in una dieta sana, ci sono delle eccezioni: l’artista non si nega ogni tanto i cibi piccanti e grassi in più.

La popstar latina ha anche confessato qualche segreto per restare in forma, anche dopo i 50anta. Ad esempio una sua giornata tipo inizia con sveglia all’alba, tra le 5.30 e le 6, e con un bicchiere di limone, miele e aglio. Un modo per rinforzare e stimolare il sistema immunitario.

La dieta di Ricky Martin: il suo stile di vita vegetariano

Ricky Martin, leggenda del pop latino, di origine portoricana, all’età di 52 anni compiuti ha un fisico al top. Padre di quattro bambini avuti tramite maternità surrogata, dopo aver dichiarato di essere omosessuale, Martin segue da sempre una dieta sana. Da diversi anni poi il cantante è diventato vegetariano.

Oltre lo “shot” con aglio, che beve la mattina, la voce di Livin’ la vida loca non può far a meno di un altro superfood: il tè matcha, ricco di antiossidanti.

Dell’allenamento invece la popstar portoricana esegue molti esercizi classici, alternandoli a lezioni di zumba per bruciare molte calorie e divertirsi ballando, altra sua grande passione. Inoltre aggiunge sempre lezioni di yoga e meditazione, scoperta durante un viaggio in India, per mantenere il benessere psicofisico anche nei momenti più stressanti.