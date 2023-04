La dieta di Rocco Siffredi: cosa mangia l’attore pornografico?

Ormai da anni, Rocco Siffredi è una leggenda del mondo hard in Italia e all’estero. Il pornoattore più famoso d’Italia è diventato un’icona non solo per i suoi moltissimi film a luci rosse, ma anche per la sua personalità fumantina e spontanea, che dai tempi dell’Isola dei Famosi ad oggi lo hanno reso molto amato nel Bel Paese e non. Certo molte delle doti dell’attore sono frutto di madre natura, ma per restare 30 anni al top in un settore dove l’aspetto fisico conta molto, in molti pensavano che Rocco seguisse una dieta rigorosa. Proprio della sua alimentazione ha parlato anni fa, presso l’87° congresso nazionale della Società italiana di urologia.

La dieta di Rocco Siffredi, cosa mangia il pornoattore

L’opinione comune è che per raggiungere risultati eccezionali, bisogna fare sforzi eccezionali per quanto riguarda la dieta. La verità però è che le parola d’ordine dovrebbero invece essere equilibrio e costanza, con esse si possono raggiungere risultati incredibili. Rocco Siffredi ha dichiarato di non seguire una dieta fissa, nonostante abbia da un po’ superato i 50 anni, per mantenersi in forma ha dichiarato che gli bastano in realtà pochi accorgimenti: “Non seguo una dieta ma ho un’alimentazione sana, equilibrata, leggera e semplice. Mangio tanta carne bianca, frutta e verdura di stagione, nonché riso e pasta conditi in modo light”.

Insomma in realtà questa sembra quasi una dieta da sportivo professionista, anche se questo stile di vita salutare non pesa affatto a Rocco: “Evito solo di fare grandi abbuffate per evitare che lo stomaco si allarghi. In ogni caso per me non è un sacrificio perché detesto le ricette elaborate, le salse e, in generale la cucina d’autore”.

I consigli di Rocco Siffredi per la dieta

Certamente pochi altri più di Rocco Siffredi hanno il curriculum per consigliare questo o quel cibo per aumentare la passione sotto le lenzuola: si passa da alimenti inaspettati, ai classici. Chi segue una dieta per mettere su massa ne conosce già benissimo le proprietà: stiamo parlando delle uova. Esse sono più importanti di quanto si pensi, grazie alle loro proprietà infatti riequilibrano i livelli degli ormoni maschili, aumentando il testosterone e di conseguenza il desiderio dell’uomo.

Oltre alle uova vi sono poi gli argomenti classici della libido: ostriche e frutti di mare sono ricchi di zinco. Lo zinco fa bene alla produzione del liquido spermatico e permette di conseguenza una migliore eiaculazione. Sempre in chiave aumento della libido, altre opzioni low budget sono l’avena ed il miele, utili alla produzione di testosterone. E per quanto riguarda i dolci? Il cioccolato rimane l’alimento ideale per lui e per lei: riduce lo stress e facilita il rilascio di serotonina.

Ciliegina sulla torta per Rocco, qualche calice di vino, utile a creare l’atmosfera giusta ed una serata divertente.

Qualche anno fa Rocco Siffredi è stato testimonial di una campagna pubblicitaria per una nuova bevanda: il primo energy drink con proprietà energizzanti e afrodisiache. Estratto dalle radici della Maca, pianta che vive a 3000 metri tra Perù e Bolivia. Ricche di aminoacidi, fibre, vitamine e minerali questa è stata sponsorizzata come una bevanda afrodisiaca e per questo il volto della campagna non poteva che essere il Rocco Nazionale.