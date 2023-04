La dieta di Giusy Buscemi: come si tiene in forma l’attrice

Giusy Buscemi, Miss Italia 2012 di origine siciliana, è diventata un’affermata attrice: protagonista della fiction Rai “Un passo dal cielo”. L’attrice ha spostato nel 2017 il regista Jan Michelin da cui ha avuto tre figli. Ma come fa a restare in forma? Ecco la dieta di Giusy Buscemi.

La dieta di Giusy Buscemi: come si tiene in forma

Protagonista della fiction Rai “Un passo dal cielo”, l’ex Miss Italia Giusy Buscemi ha tre figli: Caterina, Pietro ed Elia. Nonostante le gravidanze, l’ex modella ha un fisico invidiabile: frutto di alimentazione e allenamento costante. Ma cosa predilige a tavola Giusy Buscemi?

La Buscemi ha una vita molto attiva che divide tra la carriera nello spettacolo, nella televisione e quella universitaria, infatti, si è da poco laureata in Letteratura, Musica e Spettacolo. A ciò si aggiunge la vita familiare: un matrimonio e tre figli. Tutto questo a soli 30 anni.

“A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che è passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto”, ha scritto sui social la Buscemi. Dunque, il suo stile di vita è molto movimentato e questo collabora alla sua forma fisica. Ma non solo.

La Buscemi ha rivelato di seguire sempre una dieta con equilibrio, senza fissarsi sugli alimenti ma mangiando sano e in modo regolare. Per lei, come ha rivelato lei stessa, è perfetta la dieta mediterranea. “Adoro la pasta. Però dopo il parto e con l’allattamento cerco di variare ancora di più i cibi. Seguo i metodi della nonna: un arcobaleno di piatti e di gusti. E mi trovo benissimo”, ha detto l’attrice siciliana.

Il suo terzo figlio, Elia, è nato lo scorso luglio ma l’attrice e modella è già apparsa sui social e anche in tv, in perfetta forma. Sarà “merito” della famosa dieta mediterranea?

L’allenamento di Giusy Buscemi per tenersi in forma

In merito all’allenamento e all’attività fisica, Giusy Buscemi ha rivelato: “Sinora ho campato di rendita, senza fare nulla. Dopo la gravidanza però sento l’esigenza di fare qualche attività sportiva, un po’ per staccare e un po’ per non abusare della mia buona sorte. Così ho iniziato pilates. Insieme con lunghe passeggiate, qui a Roma”, ha detto l’attrice.

L’ex Miss Italia, quindi, si dedica al pilates che fa in palestra, seguita dal personal trainer. Ma Giusy ama anche gli sport ludici, come la pallavolo. “Mi piacerebbe ricominciare, nel paese dove sono nata era più semplice, a Roma è tutto più complicato”, ha detto la Buscemi.

Quando gli impegni lo permettono, Giusy Buscemi non rinuncia a una corsetta mattutina al parco. Nel mentre cerca di bere molta acqua fuori pasto, a temperatura ambiente, e ogni giorno si prende quei dieci minuti di relax, per dedicarsi alla cura di se stessa.