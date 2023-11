Salt Bae, il macellaio turco più ricco al mondo, all’anagrafe si chiama Nusret Gökçe ma è conosciuto così dai suoi milioni di fan. Lo chef turco divenuto popolare sui social nel 2017, ha rivelato come si tiene in forma. Ecco la sua dieta.

La dieta di Salt Bae: cosa mangia lo chef turco?

Salt Bae è il macellaio più ricco del mondo, divenuto imprenditore di successo. Ora, a 40 anni vanta ben 32 ristoranti e 4 mila dipendenti: una star grazie al gesto di spargere il sale insieme all’acronimo Bae che significa “Before anyone else”. Il gesto che lo ha reso famoso sui social è quello di spargere il sale, “è un qualcosa che proviene dal cuore, il mio timbro”, ha detto Salt Bae.

Nel 2017 Instagram ha reso virale il gesto del sale: un cameriere gli ha fatto un video e lo ha postato. La mattina dopo il macellaio turco ha ricevuto milioni di views e i follower lo chiamavano Salt Bae. Il successo lo ha ottenuto tagliando la carne: “In Turchia ho chiesto al capo di andare in Argentina, per capire quel modo di tagliare la carne. Ha detto no: con i risparmi ho preso un volo scontato per Buenos Aires e sono rimasto lì per 6 mesi”.

Poi il suo capo turco lo ha licenziato e lì è iniziato tutto. Salt si è trasferito negli Stati Uniti dove tagliava la carne nel ristorante di un turco. Ai tempi era un aiuto lavapiatti. Poi al suo business ha creduto l’uomo d’affari Mithat Erdem che ha aperto il suo primo locale: “Grazie all’ingresso di Ferit Sahenk, un magnate turco che è anche mio socio, abbiamo aperto ristoranti dappertutto”. Dagli Stati Uniti al Qatar, Emirati Arabi e Mykonos.

Il nome della sua catena di ristoranti deriva dal suo nome e da “Et”, che significa “carne” in turco. Soprannominato “Salt Bae” a causa del suo modo peculiare di salare la carne, posando il sale con la punta delle dita sull’avambraccio per poi farlo cadere sul piatto. Riconoscibile il suo stile abituale mentre fa il gesto del sale: una maglietta bianca, occhiali da sole scuri ed i capelli tirati indietro. Ma cosa sappiamo della suo stile di vita a tavola, all’età di 40 anni? A giudicare dall’aspetto, Salt è in piena forma.

Tra molte critiche ma anche apprezzamenti, Salt per mantenere un gran fisico, segue una dieta ricca di proteine, tanto albume, pochissimo pane tostato, formaggio, pomodori. “Non sono un macellaio, non sono un ristoratore. Credo che questo lavoro sia un’arte”, è quello che ha sempre dichiarato.

La dieta di Salt Bae: segreti del macellaio turco

Nusret Gökçe conosciuto come Salt Bae è seguitissimo da milioni di persone sui social che appositamente si dirigono nei suoi ristoranti per conoscerlo e per assaggiare la sua carne. Nusret si definisce un uomo single con ben 13 figli.

Ai suoi ospiti si presenta sempre nello stesso modo, gli stessi occhiali da sole di Rihanna, T-shirt bianca, capelli raccolti e ama una cosa in particolare dell’Italia: il caffè. Non inizia mai una giornata senza, ed è questo il segreto primario per riuscire a dormire poco.

Sul suo feed Instagram è possibile trovare un po’ di spunti della sua vita quotidiana tra tagli di carne, ristoranti, palestra e addominali in bella vista. Il macellaio turco più ricco al mondo, infatti, dedica molta cura al suo aspetto seguendo una dieta. Nusret assume molte proteine: ecco una sua giornata tipo.

A colazione di solito lo chef turco mangia farina d’avena, a volte albumi d’uovo sodo, mai tuorli, con pomodori, formaggio e una fetta di pane tostato. Di solito è troppo impegnato a lavorare al ristorante durante il giorno per pranzare, ma poi mangia un grosso pezzo di carne rossa per cena con verdure.

Come attività fisica il macellaio super social preferisce la boxe e il lavoro a corpo libero. “Mi dà la definizione e la forza fondamentale che desidero”. Inoltre qualsiasi cosa che faccia cardio non solo per stimolare i muscoli ma anche per mantenermi veloce, soprattutto in cucina.