Sam Smith, cantautore britannico, celebre grazie ai singoli “Stay With Me” e “Lay Me Down”, entrambe apparse nel suo album di debutto nel 2014, ha confessato come è riuscito a perdere così tanto peso grazie alla dieta. Ecco i consigli del cantante.

La dieta di Sam Smith: come il cantante ha perso peso?

Dal 2015, il cantautore britannico Sam Smith ha perso più di 50 chili a causa di importanti modifiche alla sua dieta e alla sua routine di esercizi. Mentre la maggior parte della perdita di peso si è verificata nel 2017, ha continuato a dimagrire e tornare in forma negli ultimi due anni.

Una recente foto di copertina della rivista Vogue ha scioccato i fan, molti dei quali hanno notato quanto sia diventato magro il suo viso. Merito della dieta e della sua coach motivazionale Amelia Freer. Il cantante, infatti, ha condiviso sui social il nuovo libro di alimenti naturali Eat.Nourish.Glow di Amelia Freer dicendo:

“Ho incontrato una donna che ha completamente cambiato la mia vita. Amelia Freer mi ha aiutato a perdere più di sei chili in 2 settimane e ha completamente trasformato il mio rapporto con il cibo. Andate tutti a dare un’occhiata al suo incredibile libro e cominciate a vivere in salute”. Il suo post su Instagram ha ricevuto oltre 150.000 Mi piace.

Nel suo nuovo libro Amelia (che è una terapista nutrizionale) rivela 10 principi facili da seguire che apparentemente “spediranno le diete alla moda in un lontano passato, mentre ti guideranno verso un futuro ringiovanito”, dice la nutrizionista.

Il cantante nella sua dieta dimagrante ha eliminato il glutine, i latticini e lo zucchero raffinato per perdere peso, e ha detto che “praticamente ha smesso di mangiare così tanto”, quando gli è stato chiesto come ha fatto a perdere peso.

Ma Smith ha ricordato: “Il mio rapporto con il cibo è appena completamente cambiato”. Preso in giro per essere gay e sovrappeso da bambino, Sam Smith afferma che il suo peso era l’unica cosa che poteva cambiare. Quest’anno, il cantante ha detto a Billboard che ora si allena tre volte a settimana, facendo pesi e cardio con un personal trainer.

Nonostante abbia mantenuto con successo il peso per diversi anni, Sam è onesto su quanto sia difficile bilanciare il suo amore per il cibo con il mantenimento di un peso sano e “in forma”. Così ha detto il cantautore: “Ci proverò sempre perché amo il cibo più di quanto tu possa immaginare. Sarà sempre una lotta per me”.

Sam Smith e la perdita di peso: come ha fatto il cantante

Il viaggio nella ritrovata forma fisica di Sam Smith è iniziato qualche anno fa ma non si è mai arrestato. Il cantautore vincitore di numerosi Grammy ha affermato che il cibo lo ha effettivamente controllato fin dalla tenera età. Mangiava quando non si divertiva a scuola o quando il suo corso di pianoforte non andava bene. Mangiava quando era solo.

Sam Smith ha ammesso di aver perso 50 kg mentre seguiva una dieta paleo a basso contenuto di carboidrati, e ha anche dichiarato di aver perso 14 kg in soli 14 giorni. Su Instagram ha dichiarato:

“So che questo è molto predicatorio, ma se puoi, prova a trovare un modo per essere in salute. Ti renderà molto più felice”. Il cantante ha iniziato a fare yoga e mangiare cubetti di ghiaccio infusi con erbe come spuntino.

La sua terapista nutrizionale, in un’intervista, Amelia Freer ha affermato di disprezzare la parola “dieta” poiché non pensa che nessuna dieta sia efficace per tutti.

Il suo obiettivo principale è aiutare le persone a ritrovare la salute e riconnettersi con il loro rapporto con il cibo in modo che possano gustare una cucina genuina in modo sano.