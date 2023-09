Avete mai sentito parlare dell’olio di neem? Si tratta di un potente alleato naturale per capelli e in generale per il cuoio capelluto e anche per l’acne. Scopriamo i segreti e trucchetti dell’olio di neem.

Come usare l’olio di neem sui capelli: tips&tricks

L’olio di Neem, per chi non lo avesse mai sentito, si estrae dai semi contenuti nei fiori dell’albero di Neem, nome botanico Azadirachta indica. L’olio di Neem ha un odore pungente, che ricorda vagamente quello dell’aglio e talvolta può risultare poco gradito.

Il Neem ha numerosi usi: in campo cosmetico è utilizzato per la produzione di detergenti per il corpo, saponi, shampoo. In ayurveda, l’olio di Neem è impiegato da millenni per le proprietà antibatteriche, antiparassitarie, antisettiche, antinfiammatorie e antifungine. E sui capelli?

L’olio di Neem viene usato da secoli per le sue numerose proprietà benefiche. Oggi esistono numerosi prodotti per la cura dei capelli e il benessere del corpo a base di Neem; ma l’olio può essere utilizzato anche puro o diluito con altre sostanze naturali per la preparazione in casa di cosmetici naturali. Applicato sul cuoio capelluto, l’olio di Neem facilita la circolazione sanguigna migliorando la crescita dei capelli.

Grazie all’effetto idratante, il Neem aiuta a rinvigorire i capelli sfibrati, rafforzandoli dalla radice alla punta, e riduce la formazione di doppie punte e la perdita di capelli. Bastano poche gocce alla base del capello e un massaggio di almeno 15 minuti, dopodiché si lascia agire per 45 minuti prima di fare lo shampoo. I risultati sono rapidi e visibili già dopo pochi trattamenti.

Contro la forfora: l’olio di Neem agisce sul cuoio capelluto idratandolo e favorendo la circolazione sanguigna. Basta aggiungere alcune gocce d’olio di Neem allo shampoo quando ci si lava i capelli.

Nei casi più gravi si possono fare degli impacchi mescolando altri olii naturali, per poi pettinare e coprire la testa con un asciugamano per tutta la notte. Il giorno dopo lavare i capelli ed aggiungere alcune gocce di Neem allo shampoo.

L’olio di Neem sui capelli: benefici e trucchetti

I prodotti a base di olio di Neem offrono un trattamento di qualità con ingredienti vegetali per bloccare anche la caduta dei capelli. Oltre alla forza del Neem, la lozione aggiunge anche il potere dell’argan e della cheratina, che assicurano una maggiore densità capillare. Il cuoio capelluto risulta così più forte e resistente, creando i presupposti per evitare la calvizie e migliorare lo stato di salute della cute.

Il processo d’applicazione va ripetuto regolarmente, ogni volta in seguito al il lavaggio dei capelli con lo shampoo. In una fase successiva, per garantire il mantenimento, basta ripetere il procedimento anche solo due volte la settimana, per un primo periodo. Non appena si sarà stabilizzato il giusto tono del cuoio capelluto, sarà sufficiente anche una volta sola alla settimana.

E ancora: l’olio di Neem sui capelli dà sollievo ai sintomi causati da eczemi e dermatiti: la forza antibatterica e antinfiammatoria libera la pelle dalle infiammazioni, dal prurito e dal rossore. Gli acidi grassi penetrano nella pelle e riportano l’equilibrio originale e la barriera protettiva. Il Neem è anche un forte analgesico e antidolorifico.