La dieta di Shania Twain: come si tiene in forma la cantante

Shania Twain, 57 anni, è un’icona globale. La popstar country ha mantenuto un seguito super fedele da quando ha pubblicato il suo primo singolo, “You’re Still The One” nel 1998, e 25 anni dopo è ancora in tournée. La cantante ha mantenuto anche la sua bellezza autentica, e una perfetta forma fisica. Ecco svelata la dieta di Shania Twain.

La dieta di Shania Twain

In un’intervista con The Cut, la cantante country Shania Twain ha condiviso che, quando non è in viaggio, si sveglia ogni giorno intorno alle 6:30-7:00. Ci sono sicuramente dei vantaggi nel concederti un’intera mattinata prima di iniziare a lavorare per la giornata.

Uno dei segreti di giovinezza della popstar è l’acqua di cocco. “Se riesco a ottenere acqua di cocco cruda, la mia bevanda mattutina è acqua di cocco, avocado e mela in un frullatore”, ha confessato Shania.

Quando non riesce a mettere le mani sull’acqua di cocco, Shania punta invece su “mirtilli e mandorle”. “Cerco di mangiare per prima cosa al mattino”, ha detto la cantante, prima di fare la doccia o prepararsi.

Nella dieta di Shania Twain ci sono sempre spuntini freschi e fatti in casa. “Ho un frullatore nella mia camera d’albergo ovunque vada”, ha detto la pop star che usa per preparare il suo già citato frullato di avocado.

E’ molto importante, anche per restare in forma, il sonno. Viaggiando attraverso diversi fusi orari durante il tour, Shania ha detto che deve “girare spesso il suo orologio biologico”. E a volte questo significa perdere il sonno.

Mentre cerca di essere “più disciplinata” con la sua dieta quando si avvicina il tour, Shania non diventa mai troppo severa perché “si deve vivere liberamente”.

E, ha confessato: “C’è un punto in cui comincio a strafare con patatine fritte e comincio a purificarmi con i miei frullati verdi, ma nel complesso sono sempre molto coscienziosa su ciò che mangio comunque”.

E, infine altro segreto della dieta di Shain Twain: mangiare sempre verdure. “Mi attengo a una miscela di veri cibi crudi e integrali ogni giorno”, ha detto e si assicura anche di mangiare verdure ogni giorno, frutta secca e cibo non trasformato. Tutti i giorni.

Shania Twain: sport e allenamento

Secondo alcuni magazine, Shania Twain vede il campo da tennis come la sua palestra. La pop star country ha iniziato a suonare nel 2009 e questo l’ha affascinata perché si distraeva dall’allenamento.

“Mi sto concentrando di più sui punti e mi diverto”, ha spiegato. Ora gioca da tre a cinque volte a settimana a tennis.

Quando, invece, praticare tennis non le è possibile, Shania punta alle passeggiate. Per questo indossa sempre scarpe da ginnastica e tute morbide e confortevoli anche agli appuntamenti.