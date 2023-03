La dieta di Jamie Lee Curtis: come si tiene in forma l’attrice

Jamie Lee Curtis ha sempre mostrato un fisico davvero perfetto, come se per lei il tempo non passasse. La donna cerca sempre di mantenersi in forma ed è contraria alla chirurgia plastica.

La dieta di Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis, anche per via del suo lavoro di attrice, ha subito grandi trasformazioni del corpo nel corso del tempo, ma ora che l’età avanza riesce sempre ad essere in perfetta forma. Sicuramente l’attrice segue un’alimentazione equilibrata ed è seguita da qualche esperto, ma sull’argomento dieta ci sono diverse teorie. Molti hanno dichiarato che Jamie Lee Curtis sia vegetariana, ma le informazioni non sono molto dettagliate a riguardo. Nel corso degli anni è emerso anche che l’attrice potrebbe seguire una dieta pescetariana, che è particolarmente delicata. Un pescetariano sceglie di mangiare solo frutti di mare come principale fonte di proteine e carne. Di conseguenza, non mangiano animali che vivono sulla terra, ma solo pesci e molluschi. Una dieta che porta molti benefici, in quanto le persona che mangiano pesce come principale fonte di proteina hanno una pressione sanguigna più bassa, livelli più alti di omega 3 e un rischio minore di malattie cardiache, diabete di tipo 2 e sindrome metabolica. Ovviamente ci sono anche diversi svantaggi, in quanto il pesce è ad alto rischio di essere contaminato da metalli pesanti, per cui è importante scegliere bene cosa mangiare. Jamie Lee Curtis, in una vecchia intervista per Everyday Health, del 2008, aveva spiegato di seguire una dieta che le assicurasse di avere un intestino sano. Questa dieta consisteva nell’evitare cibi grassi e fritti, mangiare piccoli pasti frequenti e bere molti liquidi. L’attrice aveva confermato di mangiare dalle tre alle cinque porzioni di pesce a settimana. Si tratta di una dieta molto particolare e non è detto che l’attrice continui a seguirla. Sicuramente sta molto attenta alla sua linea e alla sua alimentazione, come dimostra la perfetta forma fisica che continua a sfoggiare anche dopo i 60 anni.

La bellezza naturale di Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis ha sempre incoraggiato le altre donne ad accettare l’invecchiamento e a mantenersi in forma seguendo una dieta, facendo allenamento e utilizzando prodotti di bellezza adeguati. Ha superato i 60 anni e ha sempre mostrato una bellezza completamente naturale, con i suoi capelli grigi e le sue rughe, mantenendo sempre un fisico in perfetta forma. “Non scherzate con la vostra faccia” ha sempre dichiarato, dando questo consiglio principalmente alle sue figlie. Si è sempre dichiarata pro-ageing, pur avendo sperimentato lei stessa qualche “ritocchino”. L’attrice ha ammesso di essersi sottoposta alla chirurgia plastica, sottolineando di essersi resa conto che il Botox fa sparire le rughe ma ti rende anche una specie di pupazzo. La donna ha parlato anche del termine anti-age che spesso viene usato anche per quanto riguarda i prodotti da utilizzare per la pelle. Una promessa che difficilmente può essere mantenuta da un prodotto, come lei stessa ha sottolineato, perché l’invecchiamento avanza lo stesso, anche se più lentamente, e deve solo essere accettato. Per questo l’attrice predilige i prodotti che fanno realmente bene alla pelle, indipendentemente dall’età e dall’effetto anti-age che possono avere. “Sono pro-ageing. Voglio invecchiare con intelligenza, con grazia, dignità, brio ed energia. Non voglio nascondermi dal tempo che passa” ha dichiarato.