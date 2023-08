Doja Cat cantante, rapper e produttrice discografica di Los Angeles, classe 1995, è una delle voci più famose d’America, merito anche della sua trasgressione. Ecco svela la sua dieta.

Doja Cat svela la sua dieta: cosa mangia la cantante per tenersi in forma?

La cantante e rapper Doja Cat proviene da una famiglia d’arte: suo padre è un attore, compositore e produttore cinematografico sudafricano mentre sua madre, ebreo-statunitense, è una pittrice. La rapper di Los Angeles ha ricevuto numerosi premi per la sua musica come un Grammy Award e cinque Billboard Music Award.

Ma cosa sappiamo del suo stile di vita e di come si tiene in forma la giovane 28enne di fama internazionale? La famosa cantante ha fatto notizia nel 2021 per la sua trasformazione mentre è passata da 63 kg a 54 kg. La sua perdita di peso è stata attribuita alla sua dieta, al tipo di corporatura e alla routine di allenamento.

Quando ha iniziato il suo percorso di perdita di peso, Doja pesava circa 63kg. Sebbene abbia sempre condotto uno stile di vita sano, la rapper ha anche sofferto di dismorfismo corporeo, una condizione psichiatrica in cui una persona è preoccupata per un difetto percepito nel proprio aspetto fisico che non è evidente.

In un’intervista Doja Cat ha rivelato: “Crescendo, ho sicuramente avuto il dismorfismo corporeo. È iniziato nella mia adolescenza”, ha detto Cat.

Da quando ha iniziato il suo percorso di perdita di peso, Doja l’ha condiviso sul suo Instagram.

La rapper consuma cibi sani come un mix di frutta e verdura. La dieta dimagrante Doja Cat era super salutare e spesso comprendeva cibi integrali, nutrienti e naturali.

Per colazione e spuntini, la cantante mangia un mix di spinaci, uova e alghe che sono ricchi di nutrienti come proteine, carotene. Oltre ai pasti ad alto contenuto proteico, a pranzo Doja consuma salmone e verdure.

Per cena invece mangia spesso pollo. Se ha voglia di cibo spazzatura, mangia patatine. Infine, Doja Cat garantisce una corretta idratazione bevendo molti liquidi sotto forma di frutta e succhi verdi.

La rapper e cantante Doja Cat ha perso peso con la dieta e anche l’allenamento. Doja si esercita più spesso del solito e ha tonificato il suo corpo con vari tipi di allenamenti, inclusi esercizi cardio come andare in bicicletta, correre e ballare. La rapper ama ballare di fronte a un pubblico e ha partecipato a diverse esibizioni dal vivo dove può bruciare calorie extra.

Inoltre il sollevamento pesi è uno dei modi migliori per bruciare i grassi e aumentare la massa muscolare. Doja consiglia di fare cardio due volte al giorno, che è quello che ha fatto. Date le sue sessioni cardio mattutine e serali, si può dire con certezza che ha raggiunto 150 ore di cardio a settimana, una quantità ideale per la perdita di peso.