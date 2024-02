Tra le tante diete popolari dimagranti c’è una che è particolare: la dieta Sukkar che unisce due tradizioni culinarie antichissime, quella mediterranea e quella giapponese. Ecco lo schema e il menù dimagrante.

Dieta Sukkar: schema e menù dimagrante

La dieta Sukkar, ideata dal medico nutrizionista Samir Giuseppe Sukkar, responsabile dell’Unità Operativa di Dietetica e Nutrizione Clinica presso l’Ospedale San Martino di Genova, si basa su uno schema nutrizionale dimagrante, ma salutare, che promette di perdere fino a 4kg di massa grassa in sole tre settimane.

Questa dieta nasce dalla combinazione della dieta mediterranea con quella orientale, in particolare giapponese, i due regimi alimentari considerati più salutari. Il regime unisce due mondi culturalmente agli antipodi, quali sono l’Occidente e l’Oriente. In questo senso si può parlare di contaminazione culinaria.

La dieta Sukkar ammette 5 pasti al giorno, ovvero colazione, pranzo, cena più due spuntini. Ecco lo schema alimentare della Sukkar. A pranzo si dovrebbero consumare soprattutto cereali, legumi e verdura. Altri alimenti consigliati sono carne bianca, uova pesce e tofu. La cena invece prevede un pasto proteico senza però che superi i 150 grammi, per cui si può scegliere tra pesce crudo o scottato o carne, uova o tofu, una porzione di frutta a conclusione del pasto.

L’uso del sale va moderato. La dieta prevede molta verdura, legumi, olio di oliva per quanto riguarda i condimenti e tè verde per le bevande. Oltre a combattere la ritenzione idrica, il green tea è una fonte di antiossidanti che aiutano a rallentare l’invecchiamento cellulare.

Il dottor Sukkar ha definito l’omonima dieta come alternante, in quanto in alcuni giorni si mangia di meno, in altri di più. Questa alternanza porterebbe a una maggiore perdita di peso in quanto sarebbe in grado di stimolare il metabolismo.

Un solo cibo altamente sconsigliato nella dieta Sukkar: la carne rossa e tutti i suoi derivati. Considerata cancerogena e poco salutare ormai quasi all’unanimità, la carne rossa andrebbe totalmente eliminata o perlomeno diminuita al massimo.

Dieta dimagrante Sukkar: schema alimentare

La dieta Sukkar, dal nome del medico nutrizionista e gastroenterologo italo-libanese Samir Sukkar, direttore del reparto di dietetica dell’ospedale San Martino di Genova ed esperto in trattamenti per la perdita di peso, è una dieta molto particolare. Come visto unisce due cucine diverse tra loro, quella mediterranea e quella orientale giapponese. Per dimagrire, fino a 4kg in un mese, ecco lo schema da seguire alternando una fase “normale” da una più restrittiva.

Menù “normale”

Colazione: tè verde, succo di mela o mirtilli senza zuccheri aggiunti, due gallette di riso, oppure in alternativa uno yogurt accompagnato da una macedonia di frutta.

Spuntino: un frutto a scelta.

Pranzo: un piatto di pasta al pesto con tofu e patate, due porzioni di verdura condita con olioextravergine di oliva oppure in alternativa una minestra di legumi e cereali a base di farro, lenticchie e ceci, verdure.

Merenda: un frutto a scelta.

Cena: carpaccio di salmone con carciofi condito con succo di limone e olio di oliva, due fette di ananas a conclusione del pasto.

Menù dimagrante

Colazione: tè verde, un vasetto di yogurt piccolo accompagnato da macedonia di frutta e un cucchiaino di miele.

Spuntino: una mela più due noci.

Pranzo: frittata di alghe più una insalata mista condita un cucchiaio di olio di oliva.

Spuntino nel pomeriggio: pesca o mela oppure due albicocche.

Cena: due fettine di pane integrale con un cucchiaino di miele di castagno, 250 ml di latte scremato e un frutto a scelta a conclusione del pasto.

Una dieta fusion, perché unisce il meglio della dieta mediterranea a quella orientale fatta di 5 pasti giornalieri. Quotidianamente andrebbe sempre consumato olio extravergine d’oliva e frutta secca per fare una bella scorta di Omega 3 e antiossidanti.