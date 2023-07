Teresanna Pugliese, ex volto di Uomini e Donne, conta oggi su Instagram 919mila Followers, a un passo dal milione. Ma cosa fa oggi la Pugliese dopo tanti anni di lontananza dalla tv? Ecco la dieta di Teresanna Pugliese.

La dieta di Teresanna Pugliese: cosa mangia la web influencer?

Teresanna Pugliese, 36 anni, l’abbiamo conosciuta molti anni fa nel programma Uomini e Donne prima come corteggiatrice e poi tronista. Di lei sappiamo che la sua è stata un’infanzia molto difficile: suo padre era un uomo violento e sua madre, quando l’influencer napoletana aveva solamente 4 anni, ha deciso di scappare portando i figli con sé.

Non potendo garantire loro una stabilità economica, la donna ha scelto di farli crescere in un convento, riunendosi successivamente a loro grazie all’aiuto del suo nuovo compagno.

Teresanna è diventata nota alle cronache rosa per la sua storia con il bel Francesco Monte, tramontata a causa di un tradimento di lui. Oggi la web influencer è felice accanto a Giovanni Gentile che ha sposato da pochi anni. I due stanno insieme da diverso tempo e nel 2015 hanno avuto un figlio: Francesco.

La Pugliese si è afferma in quanto influencer ed opinionista in tv, come nei salotti delle trasmissioni di Barbara d’Urso. Inoltre, lavora sporadicamente come attrice, in teatro oppure per qualche cortometraggio.

Nel 2020, invece, Teresanna entra nella Casa del Grande Fratello Vip. Attualmente, di tanto in tanto, siede accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari nello studio di Uomini e Donne, e lo fa in veste di opinionista. Ma come si tiene in forma?

Nel noto programma “Detto Fatto” su Rai 2 la Pugliese ha voluto raccontare la sua esperienza col bullismo sui social, che la Guaccero e la sua spalla Elisa D’Ospina trattavano spesso nella rubrica Stop Haters. “Quando è successo ero piccola e la parola cyberbullismo noi non la conoscevamo a quei tempi, non veniva riconosciuto il fatto e nemmeno definito in qualche modo”, ha rivelato la web influencer.

Teresanna Pugliese ha raccontato sempre in questa occasione dei commenti ricevuti ai tempi di Uomini e Donne sul suo aspetto fisico. Sul web, infatti, erano in molti a giudicarla “grossa” o troppo “in carne”, ma lei anche se ci ha sofferto oggi si piace così anche con qualche kg in più perché al cibo proprio non ha intenzione di rinunciare. Infatti, non ha mai voluto seguire una rigida dieta ma soltanto mangiare meglio.

La dieta di Teresanna Pugliese: come si tiene in forma?

Ormai è passato parecchio tempo dalla partecipazione a Uomini e Donne e, per molte persone, Teresanna Pugliese è una delle ex troniste più belle di sempre. Con eleganza e senza volgarità, l’influencer e opinionista condivide suoi scatti in cui è più splendida che mai.

Come detto prima, Teresanna Pugliese ha partecipato all’edizione 2020 del Grande Fratello VIP. Dopo aver partecipato a tre edizioni consecutive di Uomini e Donne, la ragazza ha lavorato sia come ragazza immagine che come segretaria e PR per alcune aziende e locali campani.

L’influencer è, dunque, attivissima sui social e rende partecipe i propri fan sia della sua vita quotidiana che lavorativa, condividendo post, foto, video, storie e reel compreso ciò che mangia! A cosa proprio Teresanna non può rinunciare a tavola? A un bel piatto di pasta e una pizza tipica napoletana.