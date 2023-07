Serena Enardu, showgirl e influencer sarda molto seguita sul web, segue una beauty routine per una pelle al top. Ecco svelati tutti i suoi segreti di bellezza.

Serena Enardu: la beauty routine e tutti i suoi segreti di bellezza

La showgirl sarda Serena Enardu, ex volto storico di Uomini e Donne, dopo la partecipazione con il suo ex Pago a Temptation Island Vip ha riscosso molto successo sui social. Su Instagram Serena conta oltre 500mila followers. Chi la segue si lascia consigliare dalla showgirl sarda anche e soprattutto in fatto di moda e bellezza.

Serena condivide con chi la segue segreti di bellezza che in primis applica su se stessa, per una pelle al top. Come ogni anno, in estate quando i suoi capelli e pelle sono più stressati Serena Enardu assume integratori naturali per crescere più velocemente la sua chioma. Sono delle caps naturali che rendono i capelli più forti e luminosi! “Le ho già inserite nella mia routine di bellezza quotidiana!”, ha detto la Enardu.

Altri trucchetti di bellezza? L’influencer sarda ha una pelle del viso già bella di suo, di genetica, come sua sorella gemella Elga. Ma ovviamente si aiuta nella cura della pelle con detergenti che liberano le impurità ma non seccano la pelle: la sua, infatti, è più tendente a seccarsi che a essere grassa. E non dimentica mai una buona crema idratante da applicare mattino e sera.

Beauty routine di Serena Enardu: come cura la sua pelle?

Serena Enardu, come anticipato, cura molto la sua pelle e inserisce sempre prodotti di qualità nella sua skincare routine, mattino e sera. Oltre ai passaggi indicati prima l’ex tronista di Uomini e Donne non dimentica l’importanza di una protezione solare anche se la sua carnagione è già scura di base.

In estate così come in inverno la Enardu non scende mai di casa senza prima aver applicato la crema solare SPF subito dopo quella idrantante. Infine, Serena cura la sua pelle con un ottimo prodotto per le occhiaie anti età! Così che nessuno direbbe mai che la Enardu ha superato i 40anta già da un po’.