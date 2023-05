La dieta uomo per dire addio alla pancia: il menù per sgonfiarsi

L’estate ormai è sempre più vicina ed il desiderio di andare in spiaggia con un bel fisico sarà nella mente di molti. Ma come ridurre in poco tempo quella fastidiosa pancetta che si è sviluppata durante i mesi invernali? L’operazione è più complicata di quanto ci si possa aspettarsi: non basta né smettere di botto di mangiare, né andare in palestra e mettersi a fare addominali come degli ossessi. Grazie ad un po’ di pazienza, ed un menù settimanale studiato ad hoc per far sgonfiare la pancia dell’uomo si possono ottenere ottimi risultati. Bisogna però sempre ricordarsi che è meglio affidarsi per una dieta alle cure di un professionista che abbia studiato il nostro fisico e conosca le nostre abitudini alimentari.

Quale tipo di dieta deve fare un uomo per dire addio alla pancia

Sono tanti i siti che consigliano come perdere facilmente la pancia in eccesso, ma per farlo nel migliore dei modi bisogna sempre tenere a mente dei principi cardine di dieta e fitness: nessun risultato si ottiene senza costanza, strafare è inutile.

Innanzitutto, eliminare la pancia sarà molto difficile se non si accompagna la dieta con degli esercizi che risollevino il tono muscolare. Sarà però la dieta a dover eliminare il grasso in eccesso. Un altro errore abbastanza comune, ma da non fare assolutamente, in special modo su lungo periodo pena problemi di salute, è eliminare dalla propria dieta la maggior parte dei carboidrati al posto delle proteine. Assolutamente no, in ogni dieta il bilanciamento è fondamentale. Per fare una dieta che funzioni nel tempo, bisogna si ridurre il consumo di carboidrati e zuccheri, ma in modo graduale e senza mai escluderli totalmente, fondamentale è però assumerli nella prima parte della giornata.

La dieta per avere la pancia piatta: i consigli base

Dieta significa prima di tutto regolarità e buone abitudini alimentari. Non è vero che mangiare meno è necessariamente la migliore via per dimagrire o perdere la pancia anzi, spesso questo tipo di diete iper dimagranti vedono il paziente riprendere i chili persi molto velocemente appena finita la dieta. Ciò che conviene dunque è semplicemente mangiare meglio, equilibrando la propria dieta nella direzione da seguire. I pasti della giornata devono essere comunque 5, e saltarne uno non è da considerarsi come miglioramento, ma al contrario un peggioramento.

La mattina va iniziata con energie: la colazione ideale si compone con yogurt magro, volendo accompagnato da una tazza di caffè o di tè ed un frutto di stagione. Saltuariamente lo yogurt può essere sostituito dalle uova per variare. Immancabile lo spuntino di metà mattinata composto da frutta secca, una tisana o magari un succo di frutta con pochi zuccheri. A pranzo meglio non privarsi della pasta: 80 grammi si possono tranquillamente mangiare purché sia integrale e senza condimenti troppo impegnativi. Di secondo un’ottima scelta può rappresentarla il pesce, accompagnato da verdure. Nelle calde giornate estive, per chi vuole fare questo tipo di dieta, è consigliato di bere solo acqua in quanto gli alcolici come è ben noto sono ricchi di zuccheri. A merenda è consigliabile mangiare sempre uno yogurt e frutta secca, mentre a cena petto di pollo e broccoli vanno più che bene.

Ovviamente gli alimenti nel corso della settimana vanno variati il più possibile, ma il mantra deve rimanere: carboidrati e zuccheri con giudizio, proteine bianche, verdura in quantità. Per avere risultati ideali meglio accompagnare il tutto con un paio di allenamenti settimanali.