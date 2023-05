L’argilla rosa è uno dei toccasana per la cura della pelle, soprattutto del viso. Questa miscela, infatti, è tanto amata dalle donne perché rigenera, purifica e rassoda la pelle del viso. Ecco tutti i benefici e le proprietà della maschera a base di argilla rosa.

Maschera all’argilla rosa: i benefici

In generale, l’argilla è stata utilizzata fin dall’antichità per l’igiene personale, la cura e la cosmesi sia per le donne che per gli uomini. Ricca di minerali (ferro, silicio, magnesio e calcio), l’argilla ha molte proprietà benefiche:

Svolge un’azione antisettica e disinfettante;

deterge e purifica la pelle in profondità;

ha una funzione anti infiammatoria e antidolorifica;

svolge una funzione cicatrizzante e accelera la rigenerazione dei tessuti epiteliali;

rende più vigorosi i tessuti elastici.

L’argilla rosa è una particolare miscela di argilla rossa, ottima per le sue funzioni detergenti e purificanti, e di argilla bianca, adatta per pelli disidratate, secche e sensibili. Ecco i benefici di questa tipologia di argilla, super amata dalle donne di tutte le età e di tutti i tipi di pelle.

Purifica la pelle, elimina i punti neri, le scorie e le impurità. L’argilla rosa, infatti, è un minerale che assorbe tutte le sostanze inquinanti ed è ottima anche per le pelli più sensibili.

Grazie a questo trattamento, la detersione è accurata e profonda, ma al tempo stesso delicata, proprio grazie alla miscela dell’Argilla Rossa e dell’Argilla Bianca, ottima anche per essere applicata sulla pelle dei bambini.

Maschera argilla rosa: fai da te

Per realizzare una maschera viso all’argilla rosa, calmante e lenitiva, ti serviranno:

1 cucchiaio di argilla rosa

1 cucchiaino di miele

½ cucchiaio d’idrolato di camomilla

Mescola tutti gli ingredienti fino a ottenere una crema da applicare sul viso già deterso. Evita il contorno labbra e contorno occhi.

Ogni tanto spruzza l’idrolato sul viso per non far seccare la maschera. Tieni in posa 10/15 minuti. Rimuovi con acqua tiepida e continua con la skincare routine.