Selena Gomez, cantante e attrice di successo, ha mandato spesso messaggi importanti tramite i social e le interviste parlando di autostima e salute mentale e soprattutto di accettazione di se stessi. Lei stessa ha più volte parlato anche dei suoi problemi con il cibo. Scopriamo cosa ha rivelato e la dieta che segue la famosa cantante.

La dieta di Selena Gomez: come si tiene in forma

In questi giorni al centro di una “faida” social con Hailey Bieber e Kylie Jenner, Selena Gomez è sempre in perfetta forma. Soprattutto, è diventata negli anni simbolo di body positive e di bellezza naturale, senza filtri. Ecco come si mantiene in forma la cantante e attrice, tra le più seguite in assoluto, che conta 396 milioni di follower su Instagram.

Selena Gomez ha dovuto affrontare tante critiche per via dell’aumento di peso. Dal 2013 l’ex star di Disney Channel affronta la lotta contro il lupus, una malattia autoimmune e nel 2017 ha subito un trapianto di rene per le complicazioni legate alle cure della patologia. Proprio a causa della malattia, Selena deve combattere con il continuo aumento e diminuzione del peso.

L’ex compagna storica di Justin Bieber non ha mai avuto paura di mostrarsi vera, con le sue fragilità e la paura di non essere abbastanza in un mondo dello showbiz che, molto spesso, può rivelarsi spietato.

“Onestamente non mi interessa il mio peso, tanto le persone se ne lamentano comunque”, ha affermato la cantante di “Let somebody go” in una delle tante interviste in cui ha parlato delle offese che riceve sui social contro il suo aspetto fisico.

Da quando ha scoperto di soffrire di lupus, Selena non si pesa da anni su iniziativa della trainer Amy Rosoff Davis, la quale ha anche notevolmente limitato la passione dell’artista per il cibo da fast food.

La sua dieta parte da una ricca colazione (uova e frutta), a uno yogurt magro come spuntino e a un pranzo nutriente (insalata di tacchino, fagioli e avocado). Per cena del pesce azzurro, fondamentale per gli Omega 3: via libera a salmone e alici. Consigliato pure il pollo e tutti i tipi di carne bianca. Non manca poi nel regime alimentare il sushi, che apporta molteplici benefici all’organismo.

Dunque Selena non segue diete restrittive o dimagranti, cerca solo di mangiare cibo quanto più salutare possibile, senza però ossessionarsi. È un’appassionata di cucina e infatti conduce anche dei cooking show.

Selena Gomez e i suoi segreti per restare in forma

In ogni dieta che si rispetti, non deve mancare l’acqua: almeno due litri al giorno. Così come non si può essere in salute senza praticare della costante attività fisica. Le discipline preferite da Selena? Sono cardio, pilates, yoga di tutti i tipi e trekking. Inoltre fa lunghe passeggiate e circuiti, variando sempre moltissimo la tipologia di allenamento.

Pioniera della salute mentale, dopo anni di ansia e depressione, a Selena è stato diagnosticato il disturbo bipolare. Da allora la giovane 30enne cerca di aiutare anche gli altri e, con sua madre Mandy Teefey e l’imprenditrice Daniella Pierson ha creato la piattaforma Wondermind, che offre risorse, esercizi e consigli a chi vuole migliorare la propria salute mentale. Un vero e proprio esempio da seguire.