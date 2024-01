Kim Basinger, sex symbol per eccellenza negli anni ’90, la star americana e modella amata in tutto il mondo ha festeggiato 70 anni. Ecco la sua dieta vegetariana per restare in forma.

La dieta vegetariana di Kim Basinger

Kim Basinger, attrice ed ex modella statunitense, la celebre sex symbol ha compiuto 70 anni ma a guardarla nessuno lo direbbe mai. L’icona di bellezza e della sensualità degli anni ’80 e ’90, da “Nove settimane e mezzo” ed “L.A. Confidential”, mantiene il fisico mozzafiato e quel viso da bambola che ha fatto sognare.

Negli anni la Basinger resta un’icona di bellezza ma si è allontanata dalle luci della ribalta di Hollywood, a confermare il suo essere riservata e non amante della mondanità nonostante il suo aspetto. La diva americana si è dedicata a una vita tranquilla nella sua villa di Malibu dove ha coltivato l’amore per gli animali, il volontariato e la scrittura. Scrive infatti libri per bambini. Ma come si tiene in forma, seguendo una dieta vegetariana?

A 70 anni Kim Basinger ha un aspetto incantevole e dimostra di aver saputo usare la chirurgia nel modo giusto. La bella e sexy bionda di Nove settimane e mezzo, vincitrice di un Oscar come migliore attrice non protagonista, ha poi rivelato che parte del motivo per cui è scomparsa dalla scena è stato quello di proteggere la figlia Ireland. Oggi Kim fa coppia dal 2014 con Mitch Stone, l’hair stylist delle star. E si tiene sempre in forma.

La diva americana crede che il passaggio a una dieta a base vegetale sia il modo migliore per proteggere il pianeta. Kim ha anche invitato le celebrità, comprese le star dei reality, le Kardashian, a usare la loro influenza per combattere la crudeltà e l’abuso sugli animali come gli allevamenti di animali da pelliccia.

La dieta di Kim segue il modo di mangiare vegetariano. Questa dieta si basa sul consumo di alimenti di origine vegetale, escludendo tutte le forme di carne, compresi i latticini. Ecco una giornata tipo di Kim Basinger:

Colazione: pane tostato integrale e una piccola ciotola di fragole;

Spuntino di metà mattina: una manciata di frutta secca mista;

Pranzo: cavolo riccio saltato con olio d’oliva e aglio con tofu;

Spuntino pomeridiano: fetta di pane tostato integrale con 1 cucchiaino di burro di mandorle;

Cena: verdure al vapore e bevande solo acqua, tè verde e un bicchiere di vino ogni tanto.

La routine di allenamento della star americana invece inizia con la macchina ellittica e poi sul tapis roulant come parte del suo esercizio cardio. Fa la sua routine sei volte a settimana dedicando un’ora a ogni allenamento.

Kim fa anche yoga, e allungamenti per mantenere flessibilità e tono muscolare a 70 anni.

Kim Basinger e la sua dieta: segreti della diva americana

Kim Basinger, star ed ex modella americana, a 70 anni compiuti a dicembre, si conferma icona di bellezza, sensualità ed eleganza. Da anni Kim è lontana dalle scene televisive e del cinema poiché ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia e a sua figlia. La Basinger, come detto, si tiene in forma allenandosi con esercizi cardio ma anche mangiando sano e vegetariano.

L’ex diva anni ’80 e ’90, nota per “Nove settimane e mezzo”, segue una dieta basata sulla famosa dieta vegetariana che fa uso di consumo di verdure e proibisce di mangiare carne, che segue da anni. La diva segue una dieta tra le 1.500 e le 2.000 calorie giornaliere. E resta una bellezza intramontabile anche a 70 anni.