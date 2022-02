Matteo Berrettini è uno dei tennisti più apprezzati nel panorama internazionale. Lo sportivo è un professionista esemplare e come tale presta grande attenzione alla sua forma fisica. Scopriamo quindi qual è la dieta di Matteo Berrettini e impariamo a conoscere anche quali sono i suoi alimenti preferiti.

La dieta di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini segue una dieta pensata per lui da una nutrizionista argentina che collabora anche con la Red Bull. Il tennista si è affidato a lei in tutto e per tutto allo scopo di restare in forma e affrontare al mondo le competizioni internazionali a cui partecipa.

La nutrizionista non ha messo a dieta lo sportivo, ma ha iniziato con lui un percorso di vera e propria educazione alimentare.

Mattero Berrettini ha quindi imparato a mangiare bene permettendogli in questo modo di mantenere il suo fisico perfetto.

Cosa mangia Matteo Berrettini

Il tennista italiano consuma molto riso in bianco e pollo. In generale, Mattero Berrettini consuma alimenti non pesanti che si possono mangiare in quantità elevata senza problemi di linea.

Lo sportivo ha spiegato al sito ufficiale dell’Atp che la cosa più importante è “bilanciare anche la parte mentale perché devi sentirti felice per quello che stai mangiando e che ti piace mangiare“.

Prima dei match, Berrettini assume carboidrati e subito dopo proteine.

Gli alimenti preferiti di Matteo Berrettini

Berrettini ama la cucina italiana, ma adora anche la cucina spagnola. Il tennista è un grande amante della pizza e della pasta, due alimenti che non fanno male alla sua dieta ma che al contrario risultano utili per recuperare energie.

Matteo Berrettini è quasi completamente astemio e si concede un bicchiere solo in occasioni speciali o quando deve brindare.

In generale, lo sportivo non ama il cibo spazzatura, ma è un amante degli hamburger. Il piatto preferito del tennista è però un altro: Berrettini infatti non resiste alla Carbonara.